雙和醫院護理師遭確診者砍成重傷 館長怒：死後必下地獄

新北市雙和醫院31日有確診病患揮刀砍傷醫護人員，造成三名護理師手部、腹部及背部受傷。圖為轄區警員在雙和醫院執行勤務。記者侯永全／攝影

疫情嚴峻，不少醫護人員仍在第一線抗疫，但昨(31)日新北市雙和醫院卻發生3名護理師遭確診者砍成重傷的意外，讓館長陳之漢氣得在臉書大罵：「對醫護施以暴行，死後必下地獄。」

據悉，3名被砍傷的護理師中，其中一位年僅20多歲，因右手韌帶被砍斷，未來恐難再回醫護職場，讓館長氣得在臉書PO文：「台灣應該立法修正，把刻意傷害或殺害醫護這行為，加重其刑，保護保障醫護權益，給醫護一個更安心的環境。」並嚴正地說，針對醫護卻施以暴行，「死後必下地獄」。

網友對此PO文表示，很怕這樣的事件，在法官一判再判下，轉而以「尚可教化」輕輕縱放；有人還建議，在第一線接觸病患的地方，像是急診，診間或護理站，可多放幾瓶水柱式或膠狀式的辣椒水，甚至是電擊槍，在隱密處方便醫護拿取的地方或是隨身攜帶也行。「在公權力介入保護前，才能先即時保護住自己，避免傷害」。