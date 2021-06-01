15人無視防疫相約喬債務全遭開罰 8人持棍棒被移送

高雄大寮區包公廟前，昨晚傳鬥毆，警方獲報，隨即組快打到場，現場共15人，雖無打架情事，卻在三輛車內發現8支棍棒及高爾夫球桿；初步了解，疑似因商討債務相約談判。警詢後，將車內藏有棍棒的8人依社會秩序維護法移送，另15人聚集，因違反防疫規定，依傳染病防治法函送衛生局裁處。

警方調查，昨晚8時許，雙方為了協商債務相約談判，23歲陳姓債主駕駛一輛轎車載另外4人前往大寮包公廟討債，另有其他人陸續到場，共聚集12男3女，共15人。

警方獲報到場，雖無打架情事，但卻在陳男的後車廂上搜出3支棍棒及1支高爾夫球桿，又分別在24歲謝姓男子，以及21歲謝姓男子車上共搜出4支棍棒。