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士林社子島槍擊案1人到案 主嫌涉毒品糾紛仍在逃

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市社子島5月30日深夜驚傳槍響，張姓男子等10名黑衣人，疑因毒品金錢糾紛，竟在全國三級防疫警戒外出，群聚巷弄互相爆發肢體衝突，過程中其中1人掏出槍枝，對陳姓男子開槍，子彈驚險劃過陳男頸部，警方經漏夜偵辦取得拘票，稍早逮捕一名許姓男子到案，持續追捕主嫌。

警方調查，昨天深夜，張男等人疑似不滿陳男作為，10名黑衣人分別搭乘三部車，至延平北路七段陳的住所談判，雙方一言不合，引爆口角、鬥毆，隨後傳出槍響。

有毒品前科的陳男，是社子島在地人，他報案稱，根本不認識這群人，還指認張姓男子直接掏出槍對他開槍，子彈直接劃過他的頸部，嚇得他快步躲上樓，隨後隱約聽到多聲槍響。

警方專案小組漏夜偵辦鎖定張男涉有重嫌，其餘也掌握同行人員身分，緊急取得拘票後，同案共犯許姓男子投案，稱是槍手，警方懷疑他出面頂罪，正設法追緝主嫌與同夥到案釐清。

由於在新冠肺炎防疫期間，檢警追捕槍擊案，是否採取遠距訊問？檢方指出，將視案件情節輕重評估，是否移送人犯至地檢署或遠距訊問，全案依槍砲彈藥刀械管制條例，及殺人未遂等罪嫌偵辦中。

毒品 社子島

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