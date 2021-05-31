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6/1起假釋出獄人改採書面向地檢報到 性侵案除外

中央社 / 台北31日電

高檢署今天表示，防範疫情擴散，3級警戒期間，從6月1日起假釋出獄人赴各地檢署採書面報到，但性侵害及特殊案件除外；另施用毒品案件採驗尿液次數得視情況適度調整。

有鑑於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土病例增加，中央流行疫情指揮中心已宣布全國第3級警戒期間延長至6月14日。

台灣高等檢察署今天表示，自6月1日起，3級警戒期間，各地檢署受理假釋出獄人的保護管束報到，改用監獄發給的「書面報到單」1式3份（另1份由監獄收存），出獄人只要在24小時內將報到單1式3份連同假釋證明、保護管束命令、出監函、出監證明、身分證等證明文件影本送到應辦理報到的地檢署收發室（夜間：法警室），蓋收文章後即可完成，不須再到執行科及觀護人室制作筆錄，以減少人員間不必要的移動及接觸，防範疫情擴散。

但是，性侵害案件的假釋出獄人，或有特殊情形，經檢察官認定不宜採取書面報到者，仍依原定作業模式辦理。

此外，各地檢署就緩起訴、保護管束期間內對毒品犯罪者實施定期尿液採驗作業部分，因屬於近距離接觸的業務，於6月1日起，3級警戒期間，回歸毒品危害防制條例規定，即授權保護管束者斟酌情形適度辦理，不受採驗尿液實施辦法所定最低採驗次數的限制。

假釋 疫情 毒品

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