雙和醫院確診男疑似不滿沒人理他 持刀攻擊3護理師

雙和醫院。報系資料照 今上午7點多，新北巿雙和醫院傳出一名確診新冠肺炎的洪姓男子，因情緒失控，在11樓負壓隔離病房內持刀砍傷三名護理師，警方獲報後到場壓制洪男，將他上銬後，報請新北地檢署依傷害等罪嫌偵辦。

據了解，這名62歲洪姓男子因確診新冠肺炎，在雙和醫院11樓負壓隔離病房治療。他疑似不滿醫護人員不理會他，情緒失控，突然持水果刀攻擊三名女性護理師。

導致三名護理師受有輕重傷，施姓護理師受有腹部刀傷，已第一時間送開刀治療，陳姓及蔡姓護理師分別是胸部、右手刀傷及肚皮刀傷。

警方獲報後，請錦和派出所巡邏員警前往，2名員警率先抵達，喝令洪男放下水果刀後，立即上前壓制上銬。由於洪男是確診者，目前被上銬後先安置在隔離病房中，警方依傷害罪嫌移請新北地檢署偵辦，將由新北地檢署決定是否移送。