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影／東港漁船密艙藏走私香菸、藥品 初估市值逾百萬元

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

昨天晚間9點多，海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所針對進港一艘東港籍漁船安全檢查時，在漁船密艙內發發現走私香菸與偽冒藥品，清查發現有私菸有12萬4500包，與偽冒藥品50多箱，查扣私菸後續交由屏東縣政府財稅局裁罰，疑似偽冒藥品將確認成份移送主管機關裁處。

第五岸巡隊指出，東港籍漁船在5月27日出港，29日晚間9點多進港，安檢人員發現船長蔡姓男子神情有異狀，編組專案人員聯合稽查後，在船尾發現一處密艙，搜索後起出大七7毫克的私菸與偽冒藥品一批。

大七7毫克私菸有12萬4500包，一包是市價70元，初估約8百多萬元，走私偽冒藥品約50多箱，有疑似痠痛藥膏、牛樟芝、清熱解毒藥丸、減肥藥等，岸巡人員仍在清點數量，私菸交由屏東縣府財稅局裁罰，相關查扣的疑似偽冒藥品待查明來源及成份後移送主管機關裁處。

海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所作晚間針對一艘東港籍漁船安全檢查，在漁船密艙內發發現走私香菸與偽冒藥品，清查發現有私菸有12萬4500包，與偽冒藥品50多箱。圖／第五岸巡隊提供
海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所作晚間針對一艘東港籍漁船安全檢查，在漁船密艙內發發現走私香菸與偽冒藥品，清查發現有私菸有12萬4500包，與偽冒藥品50多箱。圖／第五岸巡隊提供
海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所作晚間針對一艘東港籍漁船安全檢查，在漁船密艙內發發現走私香菸與偽冒藥品，清查發現有私菸有12萬4500包，與偽冒藥品50多箱。圖／第五岸巡隊提供
海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所作晚間針對一艘東港籍漁船安全檢查，在漁船密艙內發發現走私香菸與偽冒藥品，清查發現有私菸有12萬4500包，與偽冒藥品50多箱。圖／第五岸巡隊提供
海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所作晚間針對一艘東港籍漁船安全檢查，在漁船密艙內發發現走私香菸與偽冒藥品，清查發現有私菸有12萬4500包，與偽冒藥品50多箱。圖／第五岸巡隊提供
海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所作晚間針對一艘東港籍漁船安全檢查，在漁船密艙內發發現走私香菸與偽冒藥品，清查發現有私菸有12萬4500包，與偽冒藥品50多箱。圖／第五岸巡隊提供
海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所作晚間針對一艘東港籍漁船安全檢查，在漁船密艙內發發現走私香菸與偽冒藥品，清查發現有私菸有12萬4500包，與偽冒藥品50多箱。圖／第五岸巡隊提供
海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所作晚間針對一艘東港籍漁船安全檢查，在漁船密艙內發發現走私香菸與偽冒藥品，清查發現有私菸有12萬4500包，與偽冒藥品50多箱。圖／第五岸巡隊提供
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海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所作晚間針對一艘東港籍漁船安全檢查，在漁船密艙內發發現走私香菸與偽冒藥品，清查發現有私菸有12萬4500包，與偽冒藥品50多箱。圖／第五岸巡隊提供
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海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所作晚間針對一艘東港籍漁船安全檢查，在漁船密艙內發發現走私香菸與偽冒藥品，清查發現有私菸有12萬4500包，與偽冒藥品50多箱。圖／第五岸巡隊提供
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海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所作晚間針對一艘東港籍漁船安全檢查，在漁船密艙內發發現走私香菸與偽冒藥品，清查發現有私菸有12萬4500包，與偽冒藥品50多箱。圖／第五岸巡隊提供

私菸 東港

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