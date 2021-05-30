莫德納失效才給台灣？ 刑事局偵辦假消息

28日深夜23時許，行政院長蘇貞昌官方Twitter說明15萬劑莫德納疫苗來台，留言區卻出現1則不實訊息，內容指摘「大家千萬不要打這批疫苗，因為溫度儲藏超過標準，已經失效，別人都不要了才給了台灣……」，言論嚴重誤導民眾正確接種疫苗防疫觀念，刑事局調查發現發文IP位址疑似來自境外，留言用字遣詞多為英文，中文語法則有大陸用語，研判是有心人士利用VPN技術及跳板網路所為，刻意張貼虛偽、不實誇張言論，打擊我國防疫士氣。

對於相關散播不實假訊息，刑事局已持續積極偵辦，並呼籲民眾對於疫情相關的防治措施，應以中央流行疫情指揮中心所公布的訊息為準，如接獲來源不明或未經證實的流行疫情資訊，應先查證內容是否屬實，不要任意散播、轉傳以免觸法，否則可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。