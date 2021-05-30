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官員稱BNT未獲授權 網友卻發現疾管署網頁寫已通過緊急授權

基隆市場依身分證單雙分流！林右昌：市場都管不好怎封城？

莫德納失效才給台灣？ 刑事局偵辦假消息

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導

28日深夜23時許，行政院長蘇貞昌官方Twitter說明15萬劑莫德納疫苗來台，留言區卻出現1則不實訊息，內容指摘「大家千萬不要打這批疫苗，因為溫度儲藏超過標準，已經失效，別人都不要了才給了台灣……」，言論嚴重誤導民眾正確接種疫苗防疫觀念，刑事局調查發現發文IP位址疑似來自境外，留言用字遣詞多為英文，中文語法則有大陸用語，研判是有心人士利用VPN技術及跳板網路所為，刻意張貼虛偽、不實誇張言論，打擊我國防疫士氣。

對於相關散播不實假訊息，刑事局已持續積極偵辦，並呼籲民眾對於疫情相關的防治措施，應以中央流行疫情指揮中心所公布的訊息為準，如接獲來源不明或未經證實的流行疫情資訊，應先查證內容是否屬實，不要任意散播、轉傳以免觸法，否則可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

民眾發現疑似假訊息可先透過「疾管家澄清專區」 、「台灣事實查核中心」、「Line訊息查證」等網站查詢，對於未經證實的消息內容切勿張貼或轉傳，避免助長錯誤訊息傳遞，影響國內抗疫工作。

有網友在蘇貞昌官方Twitter留言不實訊息，刑事局正在偵辦。記者廖炳棋/翻攝
有網友在蘇貞昌官方Twitter留言不實訊息，刑事局正在偵辦。記者廖炳棋/翻攝

莫德納疫苗

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