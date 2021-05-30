毒蟲持有32公克安非他命 一審被判10月徒刑
翁姓男子於去年10月26日在台南市中西區一家飯店，因逾時未退房，經員警據報到場處理入內查看，發現翁屬毒品列管人口，經其同意搜索房間，當場扣得安非他命1包重約32公克，台南地院依翁違反毒品危害條例罪，判處徒刑10月，全案可上訴。
判決說，翁於去年10月25日晚間11點多，在台南市北區成功路一家飯店後方，由綽號「阿彬」男子交付安非他命1 包重約32.53公克與翁，用以抵償「阿彬」積欠翁債務，翁予以收受法持有。
去年10月26日下午4時45分，翁在台南市中西區一家飯店6樓661號房，因逾時未退房，經員警據報到場處理入內查看，發現翁屬毒品列管人口，經其同意搜索房間，當場扣得安非他命1包、吸食器1組、分裝袋1包、電子磅秤1具，以及改造手槍1枝、制式子彈4顆等物，翁涉施用第二級毒品犯行，業經觀察、勒戒執行完畢釋放，為不起訴處分確定；所涉違反槍砲彈藥刀械管制條例部分，由台南地院另案審理中。
法官認為，安非他命屬毒品危害防制條例第2條第2項第2款所列管第二級毒品。翁所為，觸犯毒品危害防制條例第11條第4項之持有第二級毒品純質淨重20公克以上之罪。念在翁取得這些安非他命，至為警查獲止，持有該毒品時間非長，且於犯後坦承犯行，態度尚可，等一切情狀，量處如其刑。
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