誤認超商旁路人為仇家開槍警告 男被判刑4年

劉姓男子於去年5月7日，駕車搭載友人到台南市安平區要處理金錢糾紛，在安平區安平路超商前誤認兩名男子是仇家，劉在車上涉嫌朝無人處開一槍示警遭法辦起訴。台南地院依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇危害安全罪，判處劉徒刑4年，全案可上訴。

安平區安平路426巷口超商外，去年5月7日清晨零點多驚傳槍響，當時嫌犯駕駛一輛白色轎車，並停在超商外，不久即在車內朝兩名坐在超商外男子身旁開了一槍，隨即逃逸。

警方獲報後，在附近水溝蓋上找到一個彈殼，調閱路口監視器以車追人偵辦。警方在案發後不到14小時，以車追人，迅速逮涉嫌開槍的劉姓男子（34歲）到案，並起出2把改造手槍及23發子彈。劉供稱是因誤認仇家才開槍示警。

劉落網後供稱，槍枝和子彈是他約1年多前在新市區向綽號「友仔」男子以8萬元購買。5月7日當天，他駕車搭載綽號「阿龍」男子欲處理金錢糾紛，見兩名男子騎機車前往該處，誤認為糾紛對象派來的人，持改造手槍作勢揮舞示意要求離開，並朝兩人身旁邊無人處開槍擊發子彈1發。