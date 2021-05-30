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誤認超商旁路人為仇家開槍警告 男被判刑4年
劉姓男子於去年5月7日，駕車搭載友人到台南市安平區要處理金錢糾紛，在安平區安平路超商前誤認兩名男子是仇家，劉在車上涉嫌朝無人處開一槍示警遭法辦起訴。台南地院依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇危害安全罪，判處劉徒刑4年，全案可上訴。
安平區安平路426巷口超商外，去年5月7日清晨零點多驚傳槍響，當時嫌犯駕駛一輛白色轎車，並停在超商外，不久即在車內朝兩名坐在超商外男子身旁開了一槍，隨即逃逸。
警方獲報後，在附近水溝蓋上找到一個彈殼，調閱路口監視器以車追人偵辦。警方在案發後不到14小時，以車追人，迅速逮涉嫌開槍的劉姓男子（34歲）到案，並起出2把改造手槍及23發子彈。劉供稱是因誤認仇家才開槍示警。
劉落網後供稱，槍枝和子彈是他約1年多前在新市區向綽號「友仔」男子以8萬元購買。5月7日當天，他駕車搭載綽號「阿龍」男子欲處理金錢糾紛，見兩名男子騎機車前往該處，誤認為糾紛對象派來的人，持改造手槍作勢揮舞示意要求離開，並朝兩人身旁邊無人處開槍擊發子彈1發。
法官認為，劉自2019年2月至2020年5月7日為警查獲時，持有槍枝期間超過1年以上，持有手槍2 支、子彈23顆，數量、種類不少，又犯恐嚇安全罪犯行，並使告訴人2人見聞後均心生畏懼，致生危害於安全，但念他犯後始終坦認犯行，並帶同警方取出槍枝、子彈等物，尚具悔意，且前有因施用毒品案件，入勒戒處所觀察等情狀，量處其刑。
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