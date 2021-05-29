藏身汽車旅館群聚無人知？屏警突襲逮3男1女開毒趴

疫情持續嚴峻，全國第三級警戒延長至6月14日，在休閒娛樂場所禁止營業下，為不讓汽車旅館或旅宿成為群聚的防疫破口，警方也加強查察；屏東縣東港警分局前晚獲報轄內一家汽車旅館疑有房客開毒趴，警方突襲一舉查獲3男1女在房內拉K，起出K他命和418包重1802公克的毒品咖啡包，其中2人是通緝犯。

東港分局前晚獲報轄內某汽車旅館有多人同在一房間內，疑有群聚拉K等不法情事，分局長林文煜指派線上警力穿著妥適防護裝備前往查緝，員警一進入房間就聞到刺鼻的毒品氣味，3男1女共處1室，有人見到員警進門，試圖爬窗逃逸，當場被制伏。

4人表示是朋友關係，因休閒娛樂場所全都關閉，就相約在汽車旅館唱歌聊天，沒有違法行為；員警眼尖發現床頭有毒品K他命2包（重11公克)，查詢個資發現鄭姓男子（26歲）是屏東地檢署發布侵佔通緝犯，另名洪姓男子（24歲）為妨害名譽及妨害公務通緝犯。

警方稍後在鄭姓男子轎車內起出418包重1802公克毒品咖啡包和磅秤1台、K盤1個，鄭坦承為其所有； 警方將4人帶偵辦，訊後依毒品危害防制條例、侵佔通緝、妨害名譽及妨害公務通緝等移送屏東地檢署偵辦，並向上溯源追查毒品來源與販毒事證。