刑事局送批公文「死轉手」 放進紫外線殺菌箱消毒

刑事局1名偵查員確診新冠肺炎，啟動內勤居家辦公、外勤異地辦公；最近設「死轉手」公文櫃，官警不持批公文，託工友將公文以紫外線消毒後放入櫃中，再由另名工友取出送批，避免人員面對面接觸。

刑事局24日起居家辦公，內勤科室分3組官警輪流在家上班，每次維持3天；外勤大隊從下設3個隊中調派其中1隊，離開原辦公室，轉往局內科技大樓教育訓練室、會議室、開標室、餐廳或局外電信偵查大隊駐地上班。