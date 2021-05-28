吃「苦藤粉」2周爆肝死 乩童販賣涉過失、醫療法判無罪

桃園邱姓女乩童見賴姓女子臉有紅斑，以1000元賣給她1罐「苦藤粉」，稱吃了可排毒、退火，未料賴吃2周就肝衰竭死亡，檢方依醫療法、過失致死起訴邱；法院查，苦藤非中藥，雖文獻認為恐傷肝，但無具體定論，也認定邱轉讓苦藤粉邱不算醫療行為、難預期會爆肝，判邱無罪，可上訴。

檢方起訴指出，邱在宮廟擔任宮主及乩身，每周六開壇讓信眾問事，2018年6月30日賴姓兄妹前來諮詢，邱明知自己不是醫師沒領有證書，見賴女臉上有大片紅疹就診斷她體內有毒素，以1000元價格賣給她1罐苦藤粉，表示早、晚各服用2匙。

賴女服用2周，7月14日就高燒不退，肝指數飆高接近肝衰竭程度，送加護病房急救仍在8月9日多重器官衰竭死亡，檢方以邱女涉嫌醫療法、過失致死罪嫌。

審理時，邱女堅決否認犯行，辯稱自己是好意拿青草磨成的粉給賴女吃，沒有賺她的錢，因為賴熬夜火氣大，看她臉紅紅的，才主動問要不要吃看看，也認為苦藤粉是保健食品，來源是南投竹山的1家青草店磨的，且賴女也沒說在做醫美。

法院為釐清賴女死亡原因，參酌法醫解剖鑑定並綜合賴女病發經過、林口長庚醫院病例，及國內現有針對苦藤的研究文獻。

其中，扣案苦藤粉經法醫研究所毒物化驗，驗出偽麻黃素，是種天然的麻黃鹼，長期服用會傷肝，但草藥常有其他成分，不能斷定全因麻黃造成肝損傷；根據國內外文獻，雖有苦藤粉引起肝炎、肝衰竭報導，但醫學界仍未能確認苦藤粉中何種成分造成肝損。

法院再將扣案苦藤粉送交化衛福部食藥署檢定，經儀器比對均未驗出偽麻黃素、麻黃鹼成分；法院認為，對於扣案苦藤粉究竟有無偽麻黃鹼，仍有疑慮。且偽造麻黃素常用在咳嗽、感冒藥中，也是類交感神經興奮劑，現有文獻雖指可能造成肝臟毒性，但也有研究質疑其造成肝損的可能。

鑑定的法醫也說，有期刊、文獻指出偽麻黃雖可能造成肝臟壞死，但他並沒說賴女死亡一定和偽麻黃素有關；法院認定，就算扣案苦藤粉有偽麻黃素，但也難直接認定造成賴女肝毒致死。

法院查，邱見賴臉上紅斑，主動表示吃苦藤粉可「排毒、退火」，但苦藤非衛福部核可中藥材，未列藥品管制，可輕易在一般草藥取得，無購買、轉讓限制，民間也有服用清熱解毒、活絡筋骨傳統，雖有增加肝毒文獻，但未經衛福部管制。