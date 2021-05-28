快訊

宗教團體開第一槍！國際佛光會申請進口50萬劑嬌生疫苗

整理包／好想打疫苗！看台灣採購疫苗到貨進度表 莫德納、AZ差異在哪裡？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃「苦藤粉」2周爆肝死 乩童販賣涉過失、醫療法判無罪

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園邱姓女乩童見賴姓女子臉有紅斑，以1000元賣給她1罐「苦藤粉」，稱吃了可排毒、退火，未料賴吃2周就肝衰竭死亡，檢方依醫療法、過失致死起訴邱；法院查，苦藤非中藥，雖文獻認為恐傷肝，但無具體定論，也認定邱轉讓苦藤粉邱不算醫療行為、難預期會爆肝，判邱無罪，可上訴。

檢方起訴指出，邱在宮廟擔任宮主及乩身，每周六開壇讓信眾問事，2018年6月30日賴姓兄妹前來諮詢，邱明知自己不是醫師沒領有證書，見賴女臉上有大片紅疹就診斷她體內有毒素，以1000元價格賣給她1罐苦藤粉，表示早、晚各服用2匙。

賴女服用2周，7月14日就高燒不退，肝指數飆高接近肝衰竭程度，送加護病房急救仍在8月9日多重器官衰竭死亡，檢方以邱女涉嫌醫療法、過失致死罪嫌。

審理時，邱女堅決否認犯行，辯稱自己是好意拿青草磨成的粉給賴女吃，沒有賺她的錢，因為賴熬夜火氣大，看她臉紅紅的，才主動問要不要吃看看，也認為苦藤粉是保健食品，來源是南投竹山的1家青草店磨的，且賴女也沒說在做醫美。

法院為釐清賴女死亡原因，參酌法醫解剖鑑定並綜合賴女病發經過、林口長庚醫院病例，及國內現有針對苦藤的研究文獻。

其中，扣案苦藤粉經法醫研究所毒物化驗，驗出偽麻黃素，是種天然的麻黃鹼，長期服用會傷肝，但草藥常有其他成分，不能斷定全因麻黃造成肝損傷；根據國內外文獻，雖有苦藤粉引起肝炎、肝衰竭報導，但醫學界仍未能確認苦藤粉中何種成分造成肝損。

法院再將扣案苦藤粉送交化衛福部食藥署檢定，經儀器比對均未驗出偽麻黃素、麻黃鹼成分；法院認為，對於扣案苦藤粉究竟有無偽麻黃鹼，仍有疑慮。且偽造麻黃素常用在咳嗽、感冒藥中，也是類交感神經興奮劑，現有文獻雖指可能造成肝臟毒性，但也有研究質疑其造成肝損的可能。

鑑定的法醫也說，有期刊、文獻指出偽麻黃雖可能造成肝臟壞死，但他並沒說賴女死亡一定和偽麻黃素有關；法院認定，就算扣案苦藤粉有偽麻黃素，但也難直接認定造成賴女肝毒致死。

法院查，邱見賴臉上紅斑，主動表示吃苦藤粉可「排毒、退火」，但苦藤非衛福部核可中藥材，未列藥品管制，可輕易在一般草藥取得，無購買、轉讓限制，民間也有服用清熱解毒、活絡筋骨傳統，雖有增加肝毒文獻，但未經衛福部管制。

法院認為，邱女轉讓苦藤給賴的行為並非「醫療業務」，且邱轉讓前也無法預見引發肝衰竭可能性，難認有過失，因此判處邱女無罪。

法院認為，邱女轉讓苦藤給賴的行為並非「醫療業務」，且邱轉讓前也無法預見引發肝衰竭可能性，難認有過失，判邱無罪。記者曾健祐／攝影
法院認為，邱女轉讓苦藤給賴的行為並非「醫療業務」，且邱轉讓前也無法預見引發肝衰竭可能性，難認有過失，判邱無罪。記者曾健祐／攝影

衛福部 中藥 肝炎

延伸閱讀

「臺灣新文學之父」──賴和全集隆重新編 今日隆重上市！

遠雄創辦人趙藤雄祖墳被控涉占保安林地案 一審判無罪

長榮罷工空服員遭偷拍胸 檢警追出竟是記者散布不雅照

成大操場跑步背包被偷 女子指認時警察暗示竊嫌…他獲判無罪

相關新聞

網傳防疫旅館收「台北來的」確診者 業者駁斥、竹市府報案

新竹地區社群網路出現1則消息，指新竹市1間飯店成防疫旅館，還稱收治「台北送下來的」，要求大家沒事別靠近。被點名的飯店在臉...

刑事局送批公文「死轉手」 放進紫外線殺菌箱消毒

刑事局1名偵查員確診新冠肺炎，啟動內勤居家辦公、外勤異地辦公；最近設「死轉手」公文櫃，官警不持批公文，託工友將公文以紫外...

吃「苦藤粉」2周爆肝死 乩童販賣涉過失、醫療法判無罪

桃園邱姓女乩童見賴姓女子臉有紅斑，以1000元賣給她1罐「苦藤粉」，稱吃了可排毒、退火，未料賴吃2周就肝衰竭死亡，檢方依...

縮短機組員隔離天數致萬華成重災區 鍾小平告陳時中

針對指揮中心標註萬華居民健保卡，台北市議員鍾小平認為明顯歧視萬華籍，違反憲法第7條的平等權，且衛福部長陳時中縮短機組員隔...

健保卡貼標籤 鍾小平告陳時中違憲：難道萬華人是黑奴？

新冠肺炎疫情延燒，台北市萬華區是重災區，中央疫情指揮中心指揮官陳時中宣布要在萬華居民的健保卡上作標記；中正、萬華選區台北...

調查局赴歐洲跨境打詐 「全副武裝」遣返人犯

調查局與歐洲刑警組織合作，在北馬其頓破獲電信詐欺機房，逮捕近50名台籍詐團成員，因疫情關係，局本部指派大批調查官穿上防護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。