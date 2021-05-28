快訊

加速檢驗匡列確診者 柯文哲指示：快篩陽性視同PCR確診

蘇貞昌指示紓困4.0發家庭防疫補貼 家有國小以下學童都可領

聽新聞
test
0:00 / 0:00

縮短機組員隔離天數致萬華成重災區 鍾小平告陳時中

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

針對指揮中心標註萬華居民健保卡，台北市議員鍾小平認為明顯歧視萬華籍，違反憲法第7條的平等權，且衛福部長陳時中縮短機組員隔離天數，終致病毒入侵，造成萬華重大傷亡，上午前往前往台北地檢署，依刑法貪瀆罪，告發陳時中涉嫌廢弛職務，釀成災害。

鍾小平說，萬華不是病毒，萬華人也不是黑奴，憑什麼為什麼把萬華人的健保卡標註危險，這明顯違反人權，違反 憲法第七條的平等權。

另外，萬華是生不出病毒的，是因為門戶大開，陳時中縮短機組隔離天數，以致英國變種病毒進來，萬華才傳給全台，陳時中要負全責。刑法貪瀆罪章第一百三十條規定，公務員廢弛職務釀成災害者，可處3年以上、10年以下有期徒刑。

鍾小平說，萬華居民向他陳情，均感到憤憤不平，感到被羞辱，憑什麼把萬華標註為危險地區，且受到歧視，不能進醫院，親友不敢聯絡，都是被陳時中搞的，自尊心嚴重受損。

對於標記萬華區民，指揮中心上午表示，這是基於協助醫療機構、醫事人員，做患者醫療判斷時予以協助，以利做出更精確的醫療判斷，加速轉診、轉檢才會做註記， 這也是重覆去年防疫初期開始，針對高風險地區必須採取的防疫措施，同時基於保護國人，讓高風險地區民眾就醫，確保同時去就醫的民眾安全。

另外，指揮中心也呼籲醫療機構，應協助就醫，標記是要找出就診者，不能拒絕就醫，這批高風險註記者從5月15日至5月29日結束，之後就會將註記刪除。

台北市議員鍾小平，上午前往前往台北地檢署，依刑法貪瀆罪，告發陳時中涉嫌廢弛職務，釀成災害。圖／鍾小平提供
台北市議員鍾小平，上午前往前往台北地檢署，依刑法貪瀆罪，告發陳時中涉嫌廢弛職務，釀成災害。圖／鍾小平提供

陳時中 健保卡 鍾小平

延伸閱讀

紓困振興特別條例協商 陳時中等部長列席

陳時中稱今年疫苗已足夠 孫大千：要騙台灣人多少次？

簽約買BNT疫苗卻不了了之？藍委：陳時中說法不符常理

15萬劑莫德納疫苗明天來台 蔡總統感謝陳時中

相關新聞

健保卡貼標籤 鍾小平告陳時中違憲：難道萬華人是黑奴？

新冠肺炎疫情延燒，台北市萬華區是重災區，中央疫情指揮中心指揮官陳時中宣布要在萬華居民的健保卡上作標記；中正、萬華選區台北...

「外送」小姐、遙控開賭…統統罰

全台三級警戒，台中市一家汽車旅館卻有七人群聚開毒趴，違反室內不得五人以上聚會規定，開罰七人各卅萬元，汽車旅館及負責人重罰...

12天玉山大火滅了 林務局：求償

延燒十二天的玉山杜鵑營地森林大火，毀掉逾七十公頃林地，昨上午總算撲滅。農委會林務局共動員一一三人救災，最後一批留守火場的...

縮短機組員隔離天數致萬華成重災區 鍾小平告陳時中

針對指揮中心標註萬華居民健保卡，台北市議員鍾小平認為明顯歧視萬華籍，違反憲法第7條的平等權，且衛福部長陳時中縮短機組員隔...

調查局赴歐洲跨境打詐 「全副武裝」遣返人犯

調查局與歐洲刑警組織合作，在北馬其頓破獲電信詐欺機房，逮捕近50名台籍詐團成員，因疫情關係，局本部指派大批調查官穿上防護...

北馬其頓押詐團 調查官「毛毛的」

調查局與歐洲刑警組織合作，在北馬其頓破獲電信詐欺機房，逮捕近五十名台籍詐團成員，因疫情關係，調查局指派大批調查官「全副武...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。