縮短機組員隔離天數致萬華成重災區 鍾小平告陳時中

針對指揮中心標註萬華居民健保卡，台北市議員鍾小平認為明顯歧視萬華籍，違反憲法第7條的平等權，且衛福部長陳時中縮短機組員隔離天數，終致病毒入侵，造成萬華重大傷亡，上午前往前往台北地檢署，依刑法貪瀆罪，告發陳時中涉嫌廢弛職務，釀成災害。

鍾小平說，萬華不是病毒，萬華人也不是黑奴，憑什麼為什麼把萬華人的健保卡標註危險，這明顯違反人權，違反 憲法第七條的平等權。

另外，萬華是生不出病毒的，是因為門戶大開，陳時中縮短機組隔離天數，以致英國變種病毒進來，萬華才傳給全台，陳時中要負全責。刑法貪瀆罪章第一百三十條規定，公務員廢弛職務釀成災害者，可處3年以上、10年以下有期徒刑。

鍾小平說，萬華居民向他陳情，均感到憤憤不平，感到被羞辱，憑什麼把萬華標註為危險地區，且受到歧視，不能進醫院，親友不敢聯絡，都是被陳時中搞的，自尊心嚴重受損。

對於標記萬華區民，指揮中心上午表示，這是基於協助醫療機構、醫事人員，做患者醫療判斷時予以協助，以利做出更精確的醫療判斷，加速轉診、轉檢才會做註記， 這也是重覆去年防疫初期開始，針對高風險地區必須採取的防疫措施，同時基於保護國人，讓高風險地區民眾就醫，確保同時去就醫的民眾安全。