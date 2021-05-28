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調查局赴歐洲跨境打詐 「全副武裝」遣返人犯

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局與歐洲刑警組織合作，在北馬其頓破獲電信詐欺機房，逮捕近50名台籍詐團成員，因疫情關係，局本部指派大批調查官穿上防護衣，「全副武裝」搭機前往東歐遣返犯嫌，最快本周抵台；近來台灣疫情升溫，且現今入境要有檢驗報告、還須隔離，大批人犯自境外返台，替疫情增添變數。

法界人士指出，這些人犯跟押解的調查官回台入境就要先隔離，其中若有人染疫，恐再衝擊現有緊繃的醫療量能；執法單位選在此時自境外遣返大批人犯，或許是時間上的巧合，但難免讓人有刻意作秀觀感。

據轉述，部分調查官被告知押人任務時，「心裡感覺毛毛的」，因為歐洲染疫人口高達7%，深怕在當地或飛機上被傳染，「這麼多人同時押返回台，雖然全程套上防護裝備，但感覺還是不太舒服。」

高雄市調查處去年底接獲檢舉，指歐洲疫情延燒期間，有詐團轉向到不需入境居家檢疫的北馬其頓設立電信詐欺機房，在當地透過電話轉接至第三國，再轉回台灣或大陸行騙，賺取不法所得，報請高雄地檢署偵辦。

蒐證發現，該集團今年1月陸續赴北馬其頓，包括工程師、發音員等都是台灣人，法務部國際及兩岸法律司今年1月及4月，兩度向北馬其頓請求司法互助，日前當地司法警察發動攻堅，逮捕近50名台籍犯嫌，包括工程師、發音員等。

歐洲檢察官通知我方後，由調查局協調駐荷蘭法務祕書飛往當地幫忙聯繫翻譯；調查局5月11日指派桃園、台中、高雄處資安鑑識人員、電詐高手，搭機飛往北馬其頓，協助檢察官檢視扣押物與處理人犯遣返事宜。

北馬其頓是東歐小國，曾經是教廷之外、台灣在歐洲的唯一邦交國，2001年斷交後讓我國頓失歐洲重要灘頭堡。

疫情持續延燒，全套防護裝備對執法人員很重要，脫下前得先噴灑1000ppm漂白水消毒。記者黃義書／攝影
疫情持續延燒，全套防護裝備對執法人員很重要，脫下前得先噴灑1000ppm漂白水消毒。記者黃義書／攝影

詐欺

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