快訊

萬一「封城」該準備哪些東西？ 4大類防疫物資不能少

感染源不明！基隆首傳2男性確診死亡 其中1人一家4口確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無視疫情摩鐵群聚爽開7人毒趴 中市府重罰百萬

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市政府警察局第六分局本月25日在西屯區一家汽車旅館查獲7人群聚開毒趴，台中市政府觀光旅遊局今日表示，7人室內群聚已違反傳染病防治法，7人各開罰最重30萬元，另汽車旅館及負責人依毒品危害防制條例，各處最重100萬元罰鍰。

5月25日晚間9時許，第六警分局前往西屯區一家汽車旅館查察時，發現某房間外有多輛汽車停駐，經取得鄧姓房客（39歲）同意後，在旅館工作人員陪同警方實施臨檢，發現房間內有3男4女在開趴，顯已違反政府防疫期間不得群聚之規定，另於入內檢查房間時，當場查扣毒品咖啡包9包、一粒眠3顆及K盤1個等物品；其中穿著窄裙的莊姓女子被查獲一粒眠時，還向警方瞎扯「那是診所開的藥」。

觀旅局指出，依據傳染病防治法已於5月17日公告旅館業附屬場域，包含酒吧、MTV、KTV、電子遊戲場及其他類似室內場域暫停營業，觀旅局會同警察局加強稽查汽車旅館，避免造成防疫破口。

觀旅局表示，該汽車旅館對於旅客施用毒品，未通報警察機關處理，違反毒品危害防制條例部分，將依毒品危害防制條例第31條之1規定，針對汽車旅館及負責人處最重各100萬元罰鍰。另7人於室內群聚辦理毒趴，已違反第三級疫情警戒，室內不得5人以上聚會，依傳染病防治法各處以最重30萬元罰鍰。

觀旅局強調，防疫非常時期，請業者和民眾務必確實遵守各項防疫措施，杜絕防疫破口，一旦違法，絕對予以重罰，請業者及民眾勿心存僥倖。

台中市莊姓女子在西屯區汽車旅館內開趴，身上被查獲一粒眠。記者陳宏睿／翻攝
台中市莊姓女子在西屯區汽車旅館內開趴，身上被查獲一粒眠。記者陳宏睿／翻攝
台中市鄧姓男子等7人本月25日在西屯區汽車旅館內開毒趴，除違反傳染病防治法的規定外，也被警方依毒品罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市鄧姓男子等7人本月25日在西屯區汽車旅館內開毒趴，除違反傳染病防治法的規定外，也被警方依毒品罪送辦。記者陳宏睿／翻攝

汽車旅館 毒品 警察

延伸閱讀

農民將BMW大七戴口罩噴漆開上街防疫宣傳 霸氣吸睛

女子暗夜遇刺雙臂受傷 疑與親戚糾紛求救

防止八大業者明關暗開 台中豐原警分局擴大臨檢

影／疫情當頭 窄裙妹摩鐵爽開7人毒趴 還稱：是診所開的藥

相關新聞

影／小黃疑未禮讓 撞上載運疑似新冠肺炎患者救護車

新北市一輛載送疑似新冠肺炎患者的救護車，今天凌晨在板橋區行經十字路口時，遭一輛計程車疑因未禮讓撞上，消防局緊急調派另一輛...

網傳防疫旅館收「台北來的」確診者 業者駁斥、竹市府報案

新竹地區社群網路出現1則消息，指新竹市1間飯店成防疫旅館，還稱收治「台北送下來的」，要求大家沒事別靠近。被點名的飯店在臉...

健保卡貼標籤鍾小平告陳時中違憲：難道萬華人是黑奴？

新冠肺炎疫情延燒，台北市萬華區是重災區，中央疫情指揮中心指揮官陳時中宣布要在萬華居民的健保卡上作標記；中正、萬華選區台北...

「外送」小姐、遙控開賭…統統罰

全台三級警戒，台中市一家汽車旅館卻有七人群聚開毒趴，違反室內不得五人以上聚會規定，開罰七人各卅萬元，汽車旅館及負責人重罰...

陳時中為基層警落淚怪罪八大 酒店田野工作者：誰來體諒八大

「25日的記者會上，陳時中為基層員警哽咽，說『八大還在開？還要偷偷開？』我聽到這句實在很生氣。在被貼上防疫破口標籤時，誰...

太魯閣號釀49死 最重只記1大過

台鐵太魯閣號四月二日因撞上滑落的工程車出軌，釀四十九死、逾兩百人輕重傷，引發外界震撼和究責。台鐵昨晚公布該局懲處名單，最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。