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無視疫情摩鐵群聚爽開7人毒趴 中市府重罰百萬
台中市政府警察局第六分局本月25日在西屯區一家汽車旅館查獲7人群聚開毒趴，台中市政府觀光旅遊局今日表示，7人室內群聚已違反傳染病防治法，7人各開罰最重30萬元，另汽車旅館及負責人依毒品危害防制條例，各處最重100萬元罰鍰。
5月25日晚間9時許，第六警分局前往西屯區一家汽車旅館查察時，發現某房間外有多輛汽車停駐，經取得鄧姓房客（39歲）同意後，在旅館工作人員陪同警方實施臨檢，發現房間內有3男4女在開趴，顯已違反政府防疫期間不得群聚之規定，另於入內檢查房間時，當場查扣毒品咖啡包9包、一粒眠3顆及K盤1個等物品；其中穿著窄裙的莊姓女子被查獲一粒眠時，還向警方瞎扯「那是診所開的藥」。
觀旅局指出，依據傳染病防治法已於5月17日公告旅館業附屬場域，包含酒吧、MTV、KTV、電子遊戲場及其他類似室內場域暫停營業，觀旅局會同警察局加強稽查汽車旅館，避免造成防疫破口。
觀旅局表示，該汽車旅館對於旅客施用毒品，未通報警察機關處理，違反毒品危害防制條例部分，將依毒品危害防制條例第31條之1規定，針對汽車旅館及負責人處最重各100萬元罰鍰。另7人於室內群聚辦理毒趴，已違反第三級疫情警戒，室內不得5人以上聚會，依傳染病防治法各處以最重30萬元罰鍰。
觀旅局強調，防疫非常時期，請業者和民眾務必確實遵守各項防疫措施，杜絕防疫破口，一旦違法，絕對予以重罰，請業者及民眾勿心存僥倖。
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