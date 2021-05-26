台南男子行車糾紛亮空氣槍恐嚇 依社維法處罰鍰1萬元
30歲林姓男子4月12日晚間9時開車行經台南市永康區中華路上，因道路施工車道縮減，與前方劉姓男子車輛發生行車糾紛，林心生不滿多次攔阻，最後當街攔下劉，持空氣槍指向劉，怒嗆「X你娘機掰，你是在開三小」，警方獲報後通報線上警網攔截圍捕，1個小時內查獲林及空氣手槍，新市簡易庭認林無正當理由攜帶類似真槍玩具槍而有危害安全之虞，處罰鍰1萬元。
林於警詢時坦承因行車糾紛，駕駛自小客車攔下劉，除辱罵「X你娘機掰，你是在開三小（台語）」外，並持空氣槍指向對方。
新市簡易庭認為，林持該空氣槍在公眾往來的路口，一般民眾對於真實槍枝並不熟悉，極易因槍枝外觀真假難辨而因此憂慮安危，依照林舉槍擊發的時空、地點，已達足以使人擔憂安全可能因此遭受危害。
新市簡易庭審酌，林無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，僅因行車糾紛即於不特定多數人往來路口持槍指向被害人的行為，及其行為動機、目的、手段等一切情狀，依社會秩序維護法處罰鍰1萬元，可抗告。
永康警分局調查，4月12日晚間9時許接獲報案，有民眾在永康區中華路上因道路施工車道縮減因素發生行車糾紛，後方駕駛林心有不甘，多次攔阻由劉所駕駛的前車，並持槍恐嚇，劉心生畏懼，向110報警求援。
大橋派出所獲報後，趕赴現場時，並未發現所報人、車，依據劉所報的車輛特徵通報線上警網攔截圍捕，迅速於1個小時內查獲該車及林，並在車內查獲空氣手槍1枝。
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