快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

台南男子行車糾紛亮空氣槍恐嚇 依社維法處罰鍰1萬元

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

30歲林姓男子4月12日晚間9時開車行經台南市永康區中華路上，因道路施工車道縮減，與前方劉姓男子車輛發生行車糾紛，林心生不滿多次攔阻，最後當街攔下劉，持空氣槍指向劉，怒嗆「X你娘機掰，你是在開三小」，警方獲報後通報線上警網攔截圍捕，1個小時內查獲林及空氣手槍，新市簡易庭認林無正當理由攜帶類似真槍玩具槍而有危害安全之虞，處罰鍰1萬元。

林於警詢時坦承因行車糾紛，駕駛自小客車攔下劉，除辱罵「X你娘機掰，你是在開三小（台語）」外，並持空氣槍指向對方。

新市簡易庭認為，林持該空氣槍在公眾往來的路口，一般民眾對於真實槍枝並不熟悉，極易因槍枝外觀真假難辨而因此憂慮安危，依照林舉槍擊發的時空、地點，已達足以使人擔憂安全可能因此遭受危害。

新市簡易庭審酌，林無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，僅因行車糾紛即於不特定多數人往來路口持槍指向被害人的行為，及其行為動機、目的、手段等一切情狀，依社會秩序維護法處罰鍰1萬元，可抗告。

永康警分局調查，4月12日晚間9時許接獲報案，有民眾在永康區中華路上因道路施工車道縮減因素發生行車糾紛，後方駕駛林心有不甘，多次攔阻由劉所駕駛的前車，並持槍恐嚇，劉心生畏懼，向110報警求援。

大橋派出所獲報後，趕赴現場時，並未發現所報人、車，依據劉所報的車輛特徵通報線上警網攔截圍捕，迅速於1個小時內查獲該車及林，並在車內查獲空氣手槍1枝。

永康警分局依據被害人所報的車輛特徵通報線上警網攔截圍捕，迅速於1個小時內查獲該車及林，並在車內查獲空氣手槍1枝。記者邵心杰／翻攝
永康警分局依據被害人所報的車輛特徵通報線上警網攔截圍捕，迅速於1個小時內查獲該車及林，並在車內查獲空氣手槍1枝。記者邵心杰／翻攝

槍枝 車道 恐嚇

延伸閱讀

台東林管處移除綠鬣蜥使用空氣槍 捕獲率近100%

「罔腰」假懷孕曬超音波照遭移送 結果出爐

機車擋出入口被移至紅線遭拖吊開罰 車主開槍報復遭逮

求職信店家不讀 台中女傳訊「老闆請查你的腦」被告

相關新聞

拿噴槍燒熔陽明山蔣公銅像 獨派人士逆轉判有罪定讞！

台灣建國工程隊成員郭志剛和男子林廷穎4年前持乙炔噴槍，燒熔、切割陽明山國家公園辛亥光復樓前的蔣公銅像後頸部，一審判郭、林...

抓歹徒聽到「去過萬華」辦案人員：沒打疫苗當然會怕

新冠肺炎疫情緊張，陸續有警職人員傳出確診案例，基層人心惶惶，台中市第三警分局23日在偵辦轄內一起摩鐵傷人案時，涉案人曾經...

台南男子行車糾紛亮空氣槍恐嚇 依社維法處罰鍰1萬元

30歲林姓男子4月12日晚間9時開車行經台南市永康區中華路上，因道路施工車道縮減，與前方劉姓男子車輛發生行車糾紛，林心生...

土耳其破獲博弈詐騙 為數不多台人涉案應非主嫌

土耳其伊斯坦堡警方破獲博弈詐騙網站，逮獲115人。駐土耳其代表處經洽有關當局後得知，其中包括為數不多台灣人。據目前了解，...

疑安全氣囊遮視線 轎車連環撞1死

高雄大社區昨天發生連環車禍，六十三歲洪姓男子駕駛轎車不慎與前方貨車擦撞後失控，持續行進近二百公尺連撞機車和小貨車，最後撞...

跨國移工聯手搶錢 工寮種大麻

疫情嚴峻，六名移工躲在屏東縣鹽埔鄉一處工寮種大麻、製造大麻香菸，警方廿三日穿全套防護裝備破門攻堅逮人，查扣十三株大麻植株...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。