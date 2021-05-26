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土耳其破獲博弈詐騙 為數不多台人涉案應非主嫌

中央社 / 安卡拉25日專電

土耳其伊斯坦堡警方破獲博弈詐騙網站，逮獲115人。駐土耳其代表處經洽有關當局後得知，其中包括為數不多台灣人。據目前了解，他們涉案情節較輕，應非主嫌。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）昨天報導，從伊斯坦堡機場入境的中國人和台灣人被「禁閉」在伊斯坦堡不同地點「強迫工作」，而且護照遭到扣押。

報導稱，他們協助犯罪集團架設線上遊戲和賭博網站，以高賠率利誘，騙光被害人積蓄。

其中兩名集團成員投案後，警方21日同步搜索伊斯坦堡21處地點，有包括21名女性在內的115人遭到拘留。這些人來自中國、台灣、新加坡、烏干達和土耳其。警方完成調查後，將其中24人移送恰拉揚法院（Caglayan court），另91人則遭移送土耳其警察總局移民走私及邊境處。

根據過去慣例，涉案情節較輕的嫌犯於調查告段落後，若確認無需進行後續司法程序，可能會遭到驅逐出境。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，警方起獲美金、里拉、歐元、人民幣、新台幣、港幣等9種貨幣及黃金共值約5324萬3579里拉（約新台幣1億7727萬1136元），以及254支手機、96台筆記型電腦、10台平板電腦、24部硬碟、136張SIM卡等作案工具。

據了解，警方持續循線擴大偵辦本案，可能仍有嫌犯在逃，目前不願意透露更多細節。

土耳其伊斯坦堡警方破獲博弈詐騙網站，逮獲115人，其中也有台灣人。據目前了解，他們涉案情節較輕，應非主嫌。圖為示意圖。圖片來源／Ingimage
土耳其伊斯坦堡警方破獲博弈詐騙網站，逮獲115人，其中也有台灣人。據目前了解，他們涉案情節較輕，應非主嫌。圖為示意圖。圖片來源／Ingimage

土耳其 伊斯坦堡 台灣人

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