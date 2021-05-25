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影／住摩鐵顧機子一個月賺3萬 無業男成詐團幫凶遭逮

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中部打擊犯罪中心在今年5月間破獲陳姓男子為首的車手集團，溯源後追出彰化縣趙姓男子遭詐騙集團吸收，變成在台灣看管數位節費器（SIMBOX）的幫手，協助在大陸歹徒詐騙被害人，專案小組在連月蒐證後，17日收網抓人，在彰化縣一家汽車旅館內查獲趙，趙否認涉案，辯稱是網路應徵，不知是做詐欺，全案依詐欺罪移送彰化地檢署，檢方以有共犯聲押，彰化地院裁定無保請回。

刑事局中打今年5月間破獲陳姓男子為首的車手集團，中打第二隊循線溯源後，發現有歹徒涉嫌在台灣操作數位節費器（SIMBOX），替大陸的詐騙集團詐騙被害人，歹徒利用數位節費器，亂槍打鳥撥打給被害人，再用「猜猜我是誰」的方式，鎖定年齡為50至70歲的中高齡被害人，假裝是被害人的晚輩，以借錢週轉等理由詐騙，詐騙金額多在10至30萬。

刑事局中打二隊報請彰化地檢署果股檢察官指揮偵辦後，與彰化縣員林、彰化警分局成立專案小組偵辦，全案在17日掌握涉案的趙姓男子（31歲）住在彰化市某汽車旅館內，辦案人員前往搜索，當場查獲趙，並查扣47台SIMBOX、網路分享器、無線基地台、行動電話、人頭卡等贓證物。

專案小組發現，一台節費器每天可打500至600通電話，依據現場查獲47台計算，歹徒每天可撥打2萬通電話給被害人，被害人恐不少，依查扣贓證物初步清查，已有6人被騙，不法所得約百萬元，實際的被害人數，仍待後續查明。

據查，趙姓男子無業、素行不良，辯稱在網路看到徵才廣告，電話洽詢後，對方告知「每天住汽車旅館，幫忙看著機子，換SIM卡，一個月可賺2至3萬」，他因經濟困難，所以才跟對方聯絡，以通訊軟體接受對方指示工作，沒做滿一個月，也沒領到薪水。

全案依詐欺罪移送彰檢，檢方以有共犯，有串滅證之虞，向彰化地院聲押，不過法院認為事證不足，裁定無保請回。

刑事局中打表示，國內防疫已進入第三級警戒，國人待在家中時間變長，詐騙集團趁機犯罪，民眾提高警覺，遇到詐騙應小心求證，或撥打刑事局165反詐騙諮詢專線，疫情期間，不會讓非法之徒「趁疫犯案」，以確保民眾生命、財產安全，維護疫情期間治安平穩順暢。

刑事局中打第二隊查獲趙姓男子利用數位節費器詐騙，17日收網查扣涉案節費器、無線基地台、人頭卡等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第二隊查獲趙姓男子利用數位節費器詐騙，17日收網查扣涉案節費器、無線基地台、人頭卡等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第二隊查獲趙姓男子利用數位節費器詐騙，17日收網查扣涉案節費器、無線基地台、人頭卡等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第二隊查獲趙姓男子利用數位節費器詐騙，17日收網查扣涉案節費器、無線基地台、人頭卡等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第二隊查獲趙姓男子利用數位節費器詐騙，17日收網查扣涉案節費器、無線基地台、人頭卡等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第二隊查獲趙姓男子利用數位節費器詐騙，17日收網查扣涉案節費器、無線基地台、人頭卡等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第二隊查獲趙姓男子利用數位節費器詐騙，17日收網查扣涉案節費器、無線基地台、人頭卡等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第二隊查獲趙姓男子利用數位節費器詐騙，17日收網查扣涉案節費器、無線基地台、人頭卡等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

詐騙集團 詐欺

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