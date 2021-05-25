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警全套防護裝破門攻堅 查獲移工種大麻 市值五百多萬元

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣里港警分局月前接獲線報，發現鹽埔鄉有移工聚集種植大麻、製造大麻香菸等情事，隨即調查，前天下午警方穿全套防護裝備破門攻堅，當場查獲6名移工，均未戴口罩。圖／警方提供
屏東縣里港警分局月前接獲線報，發現鹽埔鄉有移工聚集種植大麻、製造大麻香菸等情事，隨即調查，前天下午警方穿全套防護裝備破門攻堅，當場查獲6名移工，均未戴口罩。圖／警方提供

新冠肺炎疫情嚴峻，屏東縣里港警分局月前接獲線報，發現鹽埔鄉有移工聚集種植大麻、製造大麻香菸等情事，隨即調查，前天下午警方穿全套防護裝備破門，當場查獲6名移工，均未戴口罩，有姐弟檔、情侶檔，種植大麻與菜園蔬果混種，查扣13株大麻植株、大麻香菸等，市值逾500萬元，警詢後將6人依違反毒品危害防制條例移送檢方偵辦，也違反傳染病防治法移請衛生局裁罰。

里港警分局指出，該處地點隱密，接獲線報出入複雜，警方前天進入工寮，6名移工沒戴口罩，經查發現，主嫌泰國籍依親王姓男子稱，大麻植株是先前泰國移工「阿香」留下來，阿香已返回泰國。

警方逮獲6名移工中，有兩人是北部的失聯移工，一個逃逸40多天，一個今年一月失聯，另外四人有姐弟檔與情侶檔。主嫌王姓男子稱，該處是太太買給他們住，王妻稱不知道他們種大麻。

警方調查，現場栽種大麻植株都比人還要高，研判至少種10個月以上，至於是否有販賣情事，警方仍在調查；大麻植株種植的很散，還跟玉米、菜一起混種，落網移工供稱，是要用來煮湯、料理用的。

6名移工都沒帶口罩，警方隨即提供口罩給6人，並量額溫、消毒雙手後，展開後續相關偵辦程序。

警方現場查扣大麻13株、盆栽2個、灑水器1個、水桶1個、疑似大麻捲菸成品1盒（11支）、疑似大麻捲菸成品1盒（9支）、呈第二級毒品安非他命反應菸草2包（共重552公克）、炒鍋2個、瓦斯快速爐具1個、菜刀2把及湯匙1個等證物。

屏東縣里港警分局月前接獲線報，發現鹽埔鄉有移工聚集種植大麻、製造大麻香菸等情事，隨即調查，前天下午警方穿全套防護裝備破門攻堅，當場查獲6名移工，均未戴口罩。圖／警方提供
屏東縣里港警分局月前接獲線報，發現鹽埔鄉有移工聚集種植大麻、製造大麻香菸等情事，隨即調查，前天下午警方穿全套防護裝備破門攻堅，當場查獲6名移工，均未戴口罩。圖／警方提供
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大麻 移工 疫情

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