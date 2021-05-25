話多引禍！女約男到旅館 卻揪眾痛毆凌虐、小刀割他臉

台中市民馮女不滿余男提及她與李姓男友間的感情問題，林女也不滿余男騷擾她的友人，夥同李男等多人在摩鐵，持球棒毆打余男，以菸蒂燙背部， 小刀割劃臉部，再以熱水潑臉部，又叫余脫褲後持棍棒戳肛，致被害人全身傷痕累累，台中地院今天依妨害自由、傷害等罪將馮女、林女、李男各判刑10月，同夥阿漢判刑8月。可上訴二審。

判決書指出，馮女（27歲）、林女（27歲）、彭男（另行審結）為朋友，而李男（30歲）、阿漢（37歲）、林男（另行審結）亦為朋友，馮女與李男曾為男女朋友關係，王女與馮女為高中同學，與余男則為國小同學。

馮女與不知情的王女，相約2019年4月2日凌晨，在中市南屯區蘭夏汽車旅館碰面，王女另邀約余男至摩鐵見面聊天，王女、余男先後抵達摩鐵房間後，馮女也進入房間與余聊天。

未料，馮女因對余男提及馮女與李男間的感情事宜而心生不滿，適林女亦因認余男騷擾林女的友人有所不滿，馮女遂撥打手機邀集林女、彭男、李男等人，李男再邀阿漢、林男等人，欲一同欺凌余男。

先由林女持球棒毆打余男，彭男也以木棍毆打余全身，馮女等人並在浴缸放冷水後叫余脫衣泡在浴缸中，林女持菸蒂燙其背部，馮女以腳踹踢其臉部，彭又叫余跪地唱歌，因余不會唱，林女即拿熱水澆淋余頭臉部，馮女又叫余跳入另一髒水池。

阿漢指責余男會生話、多話，並持夾腳拖打余臉部，再以右手打余腹部肋骨，李男一度欲持類似玻璃物品砸余，因遭在場不詳人等制止而作罷，李男遂改持球棒毆打余男全身，馮女諷稱余男倒地是在演戲而持熱水潑余男，

同夥林男則叫余男雙手伸出放在桌上，持棍棒打余男，隨即將衛生紙團塞入余嘴巴，持小刀恫稱要拔余牙齒，再以小刀割劃余男臉頰，在場不詳人等又持熱水潑余男臉部，而後余躺在床上，林女以腳踩在余身上，在場不詳人等持木棍要求余男脫下內褲、持棍棒戳余男肛門。