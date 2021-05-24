臉書貼文不戴口罩直接開罰警送辦 遭質疑只准州官放火

台南郭姓女子在臉書社團臉書貼文指「今天5/20開始，室外未戴口罩抓到直接開單」等訊息；警方認定散播不實消息，依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」函送檢方偵辦。不過自稱當事人友人投訴本報，質疑當天媒體已報導「市府決定將直接開罰」、且有幾千人按讚，政府和媒體說謊沒事，百姓貼相關訊息就要送辦，警察怎麼能只拿小老百姓開刀，卻無視政府與媒體不實消息。

歸仁分局長洪頂力表示，疫情日益嚴峻，請民眾勿任意散播有關疫情的謠言或張貼不實訊息。非經中央主管機關發布之公開資訊，或引起大眾恐慌的謠言、不實訊息，「無論不實訊息是境外IP惡意造謠、無聊玩笑或是善意提醒，均有法律問責之必要」。

警方認定郭姓女子散播不實消息，以「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人」函送台南地檢署偵辦，依法最高可罰300萬元罰金，或3年以下有期徒刑、拘役。