防疫最前線 馬祖海巡強硬執法逮38艘越界陸船

近日新冠肺炎、非洲豬瘟等疫情嚴峻，海巡署第十一巡防區指揮部為維護海域安全，防止疫病入侵，會同馬祖海巡隊運用岸際雷達監控海域情況，5月份迄今，馬祖海巡隊已帶案留置越界陸籍漁船1艘5人，驅離越界抽(運)砂船、漁船等計38艘，展現落實海域法及防堵疫病入侵決心。

馬祖海巡隊表示，依據台灣地區與大陸地區人民關係條例29條規定，馬祖地區採用的禁止水域與限制水域，係由國防部所公告之4千到6千公尺之範圍，但由於馬祖與中國大陸最近距離僅有9250公尺，於範圍外滯留、航行、作業的船隻均非我方管轄範圍，而進入我方禁限制水域內的船隻，海巡署會嚴格執行取締及驅離作業。

近期馬祖海巡隊預置巡防艇於陸船越界熱區，以機動調度方式巡弋，落實執行各項防疫工作及有效防止陸船越界作業。