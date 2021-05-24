防疫最前線 馬祖海巡強硬執法逮38艘越界陸船
近日新冠肺炎、非洲豬瘟等疫情嚴峻，海巡署第十一巡防區指揮部為維護海域安全，防止疫病入侵，會同馬祖海巡隊運用岸際雷達監控海域情況，5月份迄今，馬祖海巡隊已帶案留置越界陸籍漁船1艘5人，驅離越界抽(運)砂船、漁船等計38艘，展現落實海域法及防堵疫病入侵決心。
馬祖海巡隊表示，依據台灣地區與大陸地區人民關係條例29條規定，馬祖地區採用的禁止水域與限制水域，係由國防部所公告之4千到6千公尺之範圍，但由於馬祖與中國大陸最近距離僅有9250公尺，於範圍外滯留、航行、作業的船隻均非我方管轄範圍，而進入我方禁限制水域內的船隻，海巡署會嚴格執行取締及驅離作業。
近期馬祖海巡隊預置巡防艇於陸船越界熱區，以機動調度方式巡弋，落實執行各項防疫工作及有效防止陸船越界作業。
海巡署呼籲，疫情當前，除請大家戴好口罩、勤洗手消毒及避免不必要外出之外，面對中國大陸越界之漁船及抽(運)砂船絕不寬貸，漁友及鄉親若有發現不法或越界陸船，請撥打「118」海巡服務專線，海巡署將立即前往處置。
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