玉山林班延燒8天獲控制 仍有2處殘火無擴燃

玉山事業區第52林班16日發生森林火災，昨天午後一場及時雨，火勢獲控制，今天仍有2處火煙，除了直升機支援外，搶救人員前往處理殘火，火勢無擴燃，侷限在71公頃範圍內。

嘉義林管處副處長李定忠表示，玉山事業區第52林班的八通關杜鵑營地附近5月16日清晨發生森林火災，昨天搶救進入第8天，延燒面積已達71公頃；火場附近昨天下午陸續有降雨情況，經觀測火場暫無擴燃情形，現場回報火勢獲得控制。

李定忠指出，現場人員今天上午回報，現場仍有2處火煙，由於一處地勢陡峭不易到達，請求直升機進行投水降溫，地面搶救人力森林護管員分成2組，上午陸續抵達現場處理殘火。

李定忠說，受天候不佳影響，直升機上午進行2架次投水，截至下午1時30分，森林護管員仍在處理殘火，不過，火勢並無向外擴燃情況，侷限在延燒的71公頃範圍內。

玉山事業區第52林班火災今天進入第9天，延燒面積達71公頃，國家通訊傳播委員會（NCC）專門委員喬建中日前接受中央社記者電訪時證實，當時是自己不小心弄翻爐火，有打電話跟消防局報案，下山就做筆錄，沒有逃逸一事。

農委會主委陳吉仲日前在臉書貼文指出，針對玉山林班火災肇事者的行為，已觸犯森林法第53條的公訴罪，要負刑事責任；另將在火災撲滅後計算總額，向肇事者提告求償，一定追究到底。