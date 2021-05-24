NCC專委玉山野炊引發森林大火 監委申請自動調查

國家通訊傳播委員會（NCC）專門委員喬建中等人於5月16日凌晨，在玉山國家公園八通關杜鵑營地進行野炊，弄翻爐火，造成嘉義林管處轄管玉山事業區第52林班發生森林大火，焚毀已達71公頃山林。監察委員葉宜津、蔡崇義、賴鼎銘今天表示，對此事件甚表關切及重視，已申請自動調查。

監察委員表示，山林保護相關單位責無旁貸；遵守山林保護規定，也是入山民眾必須共同承擔的責任；且適逢國內面臨乾旱缺水時期，水資源極其珍貴，喬員等人身為高階公務人員，且具有豐富登山經驗，理應熟悉森林法規，渠等此次登山疑枉顧法令禁止，引發森林大火，耗費人力、物力及寶貴水資源救火，造成莫大之生態浩劫，國家損失難以估計，已引發社會大眾關注與討論，嚴重影響政府形象。