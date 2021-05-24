台中挾人北赴萬華討300萬失敗 演成摩鐵拿刀行凶一人傷

台中市劉姓男子與林姓男子疑有300萬的債務糾紛，林找來陳姓男子幫忙，22日約出劉後，三人前往台北萬華討錢，但索討未果，三人返回台中後，林要劉「想辦法」，還將劉強留在東區某汽車旅館內，昨天下午劉要離開時，陳不讓劉離開，還拿出折疊刀威嚇，雙方拉扯過程中，劉胸部被刺中兩刀，警方已帶回涉案林、陳，全案將依重傷害、妨害自由罪送辦。

台中市消防局昨天下午5時許獲報，東區旱溪東路一段的汽車旅館發生打架糾紛，救護人員將左胸有受刀傷的劉姓男子（26歲）送往中國醫藥大學急救，第三警分局獲報到場時，在汽車旅館附近查獲涉案的陳姓男子（20歲）以及行凶的折疊刀一把，並查出另外一名不在場的林姓男子（28歲）也有涉嫌，今天凌晨循線查緝林到案。

據查，被刺傷的劉姓男子與林姓男子有300萬的借貸關係，因劉遲遲無法還錢，雙方已約好22日北上台北市萬華區討錢，林還找來陳幫忙，但22日北上討錢未果，三人返回台中後，昨天上午投宿在台中市東區的汽車旅館內，林、陳二人不讓劉離開，要劉「想辦法找錢」。

林離開汽車旅館後，要陳幫忙看管劉，昨天下午5時許，劉要離開汽車旅館房間，陳不讓劉離開，拿出折疊刀威嚇，雙方發生肢體衝突，過程中劉左胸被刺中2刀，並逃出求援，有民眾發現後，通報警、消到場。

台中市第三警分局表示，目前正值新冠肺炎疫情期間，因被害人與嫌疑人都有到台北萬華，已依規定通報相關單位，排定2名涉嫌人進行快篩，另外在相關警詢程序，也都要求偵辦人員，做好相關防疫保護工作。