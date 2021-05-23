男子騎車未戴口罩被攔 意外查到是毒品通緝犯

全台疫情三級警戒，高雄鳳山警分局警員前天晚間巡邏攔查，意外發現一名未戴口罩的林姓男子，竟然是台南、屏東地檢署發布的毒品通緝犯，還在他身上找到毒品安非他命，警詢後被送辦。

據了解，前天晚上9點多，鳳山警分局忠孝所警員執行群聚風險場所巡邏勸導時，在鳳山區青年路上，見到林男（45歲）騎機車未戴口罩，警方上前攔查後，他先是辯解「因戴安全帽口罩滑落」、「轉將口罩戴在手上」等話語，但警方認為他形跡可疑，不予採信。