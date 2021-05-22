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學界呼籲警政署別讓基層成小丑 署：抗疫符合全民期盼

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署回應台權會及學界呼籲，表示當前警方防疫工作符合全民期盼。記者廖炳棋／翻攝
警政署回應台權會及學界呼籲，表示當前警方防疫工作符合全民期盼。記者廖炳棋／翻攝

台灣人權促進會、台北大學犯罪學研究所教授周愫嫻、沈伯洋、林育聖，今天發布聲明稿，指出為了防疫，呼籲警政署立即宣布「四停止」。

（一）立即「公告」或函示各級警局及所屬機關，停止至少一年的專案及績效評比，讓警察回歸正常勤務，並全力協助抗疫。

（二）立即停止「加強協尋在這些營業場所工作之外籍人士、移工或新住民、八大行業，協助到醫院篩檢。每尋獲這些人士、迅速重奬。」等違反防疫與人權之績效作為。此舉，不但污名這些外籍與相關行業人士，也迫使他們不願意或無法獲得醫療檢驗與相關資源。

（三）立即停止各級行政與警政長官頻頻跨縣市、跨區域視察、督導、「鼓勵」各地警察於機關辦公室待命防疫準備工作，造成基層接待工作增加及疫情擴散之可能。

（四）立即停止未有法源說明、無防護設備、高相互感染風險的「汽機車口罩臨檢站」作為，內政部、警政署在給予員警清晰法源闡述、全套防護設備、充分公衛知識前，請停止此類自殺式的作為。

台權會與台北大學犯研所說，台灣面臨疫情危機，基於防疫專業，若有需要警察依法協助，自然責無旁貸。然而觀察警政署與地方警局透過群組，反而對基層同仁提出更多、更繁複、高頻率、高變動、多對象的協助抗疫工作要求，未能因疫情明確減少日常勤務與各種活動。警政署不斷擴張的作為與對策，不但未能珍惜珍貴的警察人力，更未能以科學與法治為本。

正如地檢署、法院、監所暫停專案、月結算率、暫緩執行、接見以及部分醫院關閉急診或分艙分流一般，懇請警政署立即盤點警方的日常勤務與防疫配備，讓治安工作常態化，暫緩必要性低、緊急性低的工作。所有執法之防疫對策與作為，請內政部及警政署提出科學證據與法規依據。

防疫的戰場上，警察守護民眾，無分國籍、無分身份、無分地區、無分日夜，但也請內政部與警政署不要讓員警成為烈士、演員與小丑。

警政署今天下午也提出回應：

首先，中央疫情指揮中心宣布全國提升為疫情第三級警戒，「民眾外出均應佩戴口罩」後，對抗疫情就不再只是區域性或單純醫療議題，已提升至國家安全層級的議題，各級警察機關屬於政府一部分，基於行政一體原則，當警察機關受命或執行各項勤務時，遇有不遵政府防疫規定民眾，進行現場蒐證，移請衛生機關予以裁處，合乎法令與職責，也是疫情指揮中心及全民對警察機關的期盼。

二、 警政署為保護執勤同仁安全，已嚴格規定，警察人員在執行各項一般性治安交通維護事項時，應戴口罩與手套，以降低曝露感染風險；各項勤務執行，也因疫情變化，因時因地制宜，授權各機關，理性權變調整，例如酒測或臨檢等，其頻率與執行方式等，都已有所調整，其目的即為保護所有執勤員警，避免過度曝險。

三、 為充分保護執勤同仁安全，過去已極力爭取各類防護裝備，已悉數撥發至各警察機關，也要求務必提供足量及完善的防護裝備給基層同仁使用，截至目前為止，尚能滿足執勤同仁需求，未來會持續努力爭取，確保同仁權益。

四、 防疫已是全國總動員，大家同舟一命，歷來警察一直是政府中，最有效率、反應最迅速的組織，歷次國家重大危機中，陪伴著全民衝破險阻，成為安定民心的重要支柱，過去如此，現在如此，未來也會如此！

警政署感謝學界與社運團體提醒，強調警察未來將更團結，也感謝第一線員警辛勞的執勤並與全民共同承擔責任，一起展開防疫行動，守護國人的健康，相信疫情在大家遵守各項防疫指示下，將迅速獲得控制，才是全民之福，也請社會大眾體諒警察同仁辛勞，多予支持鼓勵！

警察

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