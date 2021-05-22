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影／「媽！救我！」 警這一招 阻斷詐團300萬元夢

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市黃姓婦人接到詐騙集團電話，稱就讀高中兒子吸毒遭人毆傷，電話那頭還傳來，「媽！救我！」等哭泣聲，黃欲匯款300萬元被行員阻止報警。警方到場立即聯絡黃婦兒子，黃聽到兒子平安無事在校上學，這才冷靜下來，感謝行員與警方機警保住她的辛苦錢。

台中市黃婦（53歲）接到一名陌生男子來電，稱黃女兒子因涉及毒品黑吃黑遭人毆打綁架，威脅黃須準備現金300萬元，才能擺平並保障兒子平安；黃聽到電話那頭傳來疑似兒子被打的求救、哭泣聲，急忙到銀行。

銀行行員見黃婦一心要解除巨額定存領款，直覺有異報警。台中市警察局第四分局南屯所員警陳藤逸、李銘城到場安撫黃，並說明這是詐騙集團慣用手法，要讓被害人因情緒緊張無法做出正確判斷；警方隨後聯繫上正在上課的兒子，黃恍然大悟300萬元差點被騙。

南屯派出所所長江松泳表示，詐欺集團常利用民眾害怕的心理，以電話催處指揮匯款，呼籲民眾接到不明來電，務必保持冷靜，秉持「一聽二掛三查證」原則，有任何疑問可打165反詐欺專線或打110尋求警方協助。

警方現場安撫黃婦（中）並橫向聯繫上在學校讀書的黃婦兒子，讓黃婦放心兒子並未遭人綁架。記者林佩均／翻攝
警方現場安撫黃婦（中）並橫向聯繫上在學校讀書的黃婦兒子，讓黃婦放心兒子並未遭人綁架。記者林佩均／翻攝

詐騙集團 台中市 詐欺

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