聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／「媽！救我！」 警這一招 阻斷詐團300萬元夢
台中市黃姓婦人接到詐騙集團電話，稱就讀高中兒子吸毒遭人毆傷，電話那頭還傳來，「媽！救我！」等哭泣聲，黃欲匯款300萬元被行員阻止報警。警方到場立即聯絡黃婦兒子，黃聽到兒子平安無事在校上學，這才冷靜下來，感謝行員與警方機警保住她的辛苦錢。
台中市黃婦（53歲）接到一名陌生男子來電，稱黃女兒子因涉及毒品黑吃黑遭人毆打綁架，威脅黃須準備現金300萬元，才能擺平並保障兒子平安；黃聽到電話那頭傳來疑似兒子被打的求救、哭泣聲，急忙到銀行。
銀行行員見黃婦一心要解除巨額定存領款，直覺有異報警。台中市警察局第四分局南屯所員警陳藤逸、李銘城到場安撫黃，並說明這是詐騙集團慣用手法，要讓被害人因情緒緊張無法做出正確判斷；警方隨後聯繫上正在上課的兒子，黃恍然大悟300萬元差點被騙。
南屯派出所所長江松泳表示，詐欺集團常利用民眾害怕的心理，以電話催處指揮匯款，呼籲民眾接到不明來電，務必保持冷靜，秉持「一聽二掛三查證」原則，有任何疑問可打165反詐欺專線或打110尋求警方協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言