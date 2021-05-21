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影／台中首例！ 婦不甩警還丟提供的口罩 警蒐證告發
全國疫情提升第三級警戒，昨楊姓婦人未戴口罩在水湳市場採買，水湳市場管理員勸導無效報警，警方提供一副乾淨口罩給楊，但楊拒絕配戴大罵，「政府有規定嗎？」、「我不會傳染給別人」將口罩丟到地上，警方依法蒐證移請主管機關裁罰，成為台中市警方告發民眾未戴口罩第一例。
昨早10點多，69歲楊姓婦人未戴口罩在水湳市場採買，引發民眾恐慌，水湳市場管理員勸導婦人多次，「請戴上口罩」無效，趕緊報警。
台中市警局第六分局何安所員警到場，員警細心拿出全新口罩請楊婦戴上，婦人仍然不願意配戴，還大喊，「有規定嗎？政府有規定嗎？」、「我不會傳染給別人的」將該口罩丟在地上，員警蒐證後移請主管機關裁罰、告發。
台中市政府公告本市境內民眾外出時須全程佩戴口罩，違者經勸導不聽者，該場域或業務主管機關得對違規者處以新台幣3000至1萬5000元罰鍰。
第六警分局表示，中市警配合防疫政策，若發現有未戴口罩者，主動協助勸導，不聽勸導者即蒐證移請主管機關裁處。
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