影／兵工廠隱身彰化三合院 警逮「孤鳥」改槍師

鍾姓主嫌以改造手槍謀生、買毒，個性孤僻僅單獨行動，經常更換住所、代步車與手機，警方長達半年跟蹤，形容鍾嫌猶如「孤鳥」。警方在彰化市區逮捕鍾，隨身包包起出一把已上膛的改造短槍，鍾另承租偏鄉一處三合院，裡面猶如小型兵工廠，警方共起出3把改造手槍、子彈12顆等贓物，警詢後將鍾嫌依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品罪嫌移送，鍾嫌聲押獲准。

刑事警察局電信偵查大隊第二隊隊長莊恒權表示，善於改造手槍的鍾姓主嫌（52歲，有槍砲彈案、毒品前科）個性謹慎且孤僻，警方長達半年搜查，發現鍾2、3個月即更換住所、代步車，不拿時下流行手機，而是持人頭卡手機避免查緝，在警方眼中是獨來獨往的「孤鳥」。

刑事局電信偵查大隊會同台中市警局烏日分局、苗栗縣警局竹南分局，上月20日鎖定鍾嫌在彰化市區蹤跡，以12名優勢警力制伏鍾嫌，並從鍾隨身包包起出一把已上膛改造短槍，吸食完畢的安非他命、海洛因殘渣袋。

警方偵查，鍾為分散風險，在彰化市區租屋居住，在車程需半小時的郊區承租一間三合院作為改造手槍兵工廠。

警方在三合院內查獲改造手槍3把、子彈12顆、直立式鑽床1個、槍管固定座1個、砂輪機2台、手壓沖床1台、千斤頂1組、伺服馬達1組、車床卡盤1個、改造子彈半成品13顆、改造子彈1顆、底火1包及改造工具等相關證物。

鍾嫌供稱，現場器具與槍枝「是我的東西，自己有興趣」，否認販售。警詢後將鍾嫌依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品罪嫌移送，鍾嫌聲押獲准。