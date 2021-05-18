南投驚傳殺妻箱屍案 狠夫跑到萬華躲藏數天投案

南投縣驚傳殺妻案，一對周姓夫妻檔日前疑因經濟問題爭吵，周一氣之下動手殺害妻子，將妻子藏在客廳紙箱後逃逸；周妻母親多日聯繫不上女兒與女婿，會同警方至周姓夫妻租屋處，請鎖匠開門才發現該起殺人案。

警方調查，本9日母親節晚間，周妻母親向警方報案指多日聯繫不上女兒及女婿，盼能協助找人，警方在10日凌晨陪她至周姓夫妻租屋處請鎖匠開門，但屋內未見人影，在客廳角落發現一只大紙箱，周妻陳屍其中。

周男案發後留下書信坦承殺妻，警方組成專案小組追緝，但周男四處藏匿躲避檢警查緝，期間還跑到台北萬華區躲藏，近日自知逃不過，向親友表示要回南投投案，警昨晚循線拘提逮人，考量他曾至疫情熱區，啟動高規格防疫拘捕。

警方表示，員警偵訊、拘留周男時全程戴口罩，保持安全距離，甚至穿上防護衣，在戶外進行偵訊；周男初步病毒採檢確認為陰性，移送檢方偵辦；南投地檢署表示，訊後將周姓男子依殺人罪嫌，向法院聲押禁見獲准。