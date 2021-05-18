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臉書稱陸軍將在雙北消毒假訊息 男子辯轉傳仍被送辦

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

新冠肺炎染疫人數劇增，台北市長柯文哲上周五緊急宣布八大行業停業，未料當晚北市張姓男子在臉書貼出「陸軍化學兵要在台北市、新北市全面消毒，呼籲大家把門窗關緊」不實訊息，警方獲報通知張男到案，張坦承犯行，警方將他依法送辦。新冠肺炎染疫人數至今累計1121人。

張男跟警方辯稱，他也是轉傳朋友的訊息。不過他無法提出轉傳朋友訊息的證據，且警方清查臉書發現他最先貼出該假訊息，依法將他送辦。

本月14日晚上6點，張在臉書社團貼文指出「今天晚上務必將家中的門窗關緊，尤其是陽台的門窗，因為新北市與台北市在星期五和星期六兩天，會有陸軍化學兵群來進行全面消毒，什麼時候消毒到哪裡無法預知，所以請大家這兩天都要謹慎，這兩天也不要買路邊攤或是面對馬路邊開放式廚房的餐飲及食物，因為化學兵群的藥劑非常毒，不知該店家在消毒後，是否有仔細清潔，請大家這三天吃外食要小心謹慎」。

經國防部、疾管署認定該訊息為假訊息，刑事局電偵大隊立刻會同士林分局追查發送假訊息的張姓男子到案，張坦承故意製造謠言，警方詢後依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，將他移送士林地檢署偵辦。

刑事局指出，本月10日疫情急速擴張至今，各地警察機關已偵辦25件疫情假訊息案件，其中移送5件，共12人，呼籲民眾對於疫情狀況應以中央流行疫情指揮中心為準，勿散播假訊息，若接獲來源不明資訊，不可散播、轉傳，否則將被處罰3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣300萬元以下罰金。

張男在臉書散播假訊息遭警方逮補送辦。記者蔡翼謙／翻攝
張男在臉書散播假訊息遭警方逮補送辦。記者蔡翼謙／翻攝

假訊息 新冠肺炎

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