臉書稱陸軍將在雙北消毒假訊息 男子辯轉傳仍被送辦

新冠肺炎染疫人數劇增，台北市長柯文哲上周五緊急宣布八大行業停業，未料當晚北市張姓男子在臉書貼出「陸軍化學兵要在台北市、新北市全面消毒，呼籲大家把門窗關緊」不實訊息，警方獲報通知張男到案，張坦承犯行，警方將他依法送辦。新冠肺炎染疫人數至今累計1121人。

張男跟警方辯稱，他也是轉傳朋友的訊息。不過他無法提出轉傳朋友訊息的證據，且警方清查臉書發現他最先貼出該假訊息，依法將他送辦。

本月14日晚上6點，張在臉書社團貼文指出「今天晚上務必將家中的門窗關緊，尤其是陽台的門窗，因為新北市與台北市在星期五和星期六兩天，會有陸軍化學兵群來進行全面消毒，什麼時候消毒到哪裡無法預知，所以請大家這兩天都要謹慎，這兩天也不要買路邊攤或是面對馬路邊開放式廚房的餐飲及食物，因為化學兵群的藥劑非常毒，不知該店家在消毒後，是否有仔細清潔，請大家這三天吃外食要小心謹慎」。

經國防部、疾管署認定該訊息為假訊息，刑事局電偵大隊立刻會同士林分局追查發送假訊息的張姓男子到案，張坦承故意製造謠言，警方詢後依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，將他移送士林地檢署偵辦。