屏東內埔男網路發布未經證實確診疫情資訊 警移送法辦

屏東縣內埔警分局、刑事局電信偵查大隊昨晚網路巡邏發現，曾姓男子在社群媒體散布未經證實的新冠肺炎確診訊息，警方火速通知曾姓男子到案說明，警方提醒，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，任意散播未經證實的疫情，可移送檢察機關偵辦，最高可處3年有期徒刑，併科300萬元以下罰金，警詢後將曾男函送檢方偵辦。

26歲曾男到案後稱，他是聽朋友的朋友轉傳，沒有經過證實，當初希望提醒大家做好防疫。

昨天晚間網傳內埔某診所傳出有確診個案，屏東縣疫情指揮中心表示，此案尚未接獲中央疫情指揮中心通知確認，請民眾不要任意在網路上傳播，以免觸法，遭到裁罰。

屏東縣疫情指揮中心表示，依傳染病防治法第63條規定，任意散佈未經證實的疫情，可移送檢察機關偵辦，最高可裁罰新台幣三百萬元。