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萬華街頭男子未戴口罩甩頭不理警勸導 衛生局開罰8千元
台北市員警昨晚於萬華區執行強制戴口罩宣導稽查時，發現一名要過馬路的唐姓男子未戴口罩，上前勸導卻不聽，經蒐證送台北市衛生局後依法處以新台幣8000元罰鍰。
台北市警察局萬華分局分局長張隆興今天表示，轄下龍山派出所員警昨晚執行強制戴口罩宣導稽查，晚間9時許於廣州街和西昌街口發現正要過馬路的唐男未戴口罩，隨即上前關心勸導，告知疫情警戒第三級期間，外出應依規定戴口罩。
不料，唐男拒絕聽從警方勸導且轉頭離開，員警於蒐證後，將全案移請主管機關衛生局於今天依傳染病防治法規定，將他處以8000元罰鍰。
萬華分局呼籲，疫情警戒第三級期間，民眾應減少非必要的外出及活動，出門務必戴好口罩，並且勤洗手與消毒、做好手部清潔，以及落實實名制等相關規定，若發現相關違規情事，警方將當場蒐證移請主管機關裁罰。
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