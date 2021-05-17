萬華街頭男子未戴口罩甩頭不理警勸導 衛生局開罰8千元

這次疫情爆發，到處都成為重災區，在我看來，疾病不會挑人，但會找到這個社會最弱的點進行攻擊，最包容弱勢的區域會先成為傳播口，又因為這些地方容易被攻擊，難以有足夠的聲量，所以會被汙名的最慘。像是街友，但我們只要想一想，能出國還當什麼街友，感染源不大可能是從他們身上來的。但因為環境、空間和隱私性，他們會最先受抨擊，畢竟好罵，生活沒有隱私，資訊接受的較慢，一般人可以躲在家裡面甩蠢，但他們會全部曝光，畢竟太好拍攝了，鏡頭照過去就隨時可以說成故事，也隨時可以吸引人注意。

2021-05-17 12:52