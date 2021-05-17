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高雄男積欠80萬元賭債 還對債主住家開槍

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄今凌晨傳槍響！張姓男子因積欠蔡姓男子80萬元網路簽賭債務，今天凌晨5點多時，藉著酒意朝蔡男住家鐵門開了1槍後，張帶著槍到新興分局投案，警方正循線向上查緝中。

據了解，張男（25歲）因網路簽賭，積欠了蔡男80多萬元，2人因債務糾紛在網路上爭吵，蔡男甚至在臉書留言「今天起有欠他的，都不用處理，我說的」，讓雙方糾紛再度惡化。

今天凌晨5點40分左右，張男喝完酒後，藉著酒意洩憤，便找來友人許姓男子（27歲）開廂型車，到新興區八德二路上蔡男住家附近，張手持金牛座改造手槍，朝著蔡住家鐵捲門開了1槍後離去。

隨後，張男、許男來到新興分局中山路派出所投案，警方正釐清案情中。另外警方通知蔡男，但尚未到案。警詢後將依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人罪嫌送辦。

張姓男子因積欠蔡姓男子80萬元網路簽賭債務，今天凌晨5點多時，藉著酒意朝蔡男住家鐵門開了1槍後，張帶著槍到新興分局投案。記者邱奕能／翻攝
張姓男子因積欠蔡姓男子80萬元網路簽賭債務，今天凌晨5點多時，藉著酒意朝蔡男住家鐵門開了1槍後，張帶著槍到新興分局投案。記者邱奕能／翻攝
張姓男子因積欠蔡姓男子80萬元網路簽賭債務，今天凌晨5點多時，藉著酒意朝蔡男住家鐵門開了1槍後，張帶著槍到新興分局投案。記者邱奕能／翻攝
張姓男子因積欠蔡姓男子80萬元網路簽賭債務，今天凌晨5點多時，藉著酒意朝蔡男住家鐵門開了1槍後，張帶著槍到新興分局投案。記者邱奕能／翻攝
張姓男子因積欠蔡姓男子80萬元網路簽賭債務，今天凌晨5點多時，藉著酒意朝蔡男住家鐵門開了1槍後，張帶著槍到新興分局投案。記者邱奕能／翻攝
張姓男子因積欠蔡姓男子80萬元網路簽賭債務，今天凌晨5點多時，藉著酒意朝蔡男住家鐵門開了1槍後，張帶著槍到新興分局投案。記者邱奕能／翻攝

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