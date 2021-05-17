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吊車司機販毒3次獲利6千 判5年10月刑

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

謝姓吊車司機因缺錢花用，被控於去年8月至10月間，分別以1千元至4千元不等價格，販售安非他命給他人使用，3次販毒共獲利6千元。台南地院依毒品危害防制條例，判他5年10月有期徒刑，全案可上訴。

判決說，謝用行動電話門號使用通訊軟體Facebook Messenger與謝姓男子聯絡後，去年8月5日上午11點多，將安非他命以4千元價格販賣予謝。

謝姓吊車司機於去年9月12日下午4點35分，以及去年10月4日中午12點，打行動電話聯絡董姓男子，將安非他命，各以1千元價格販賣予董。

法官認為，謝所為，觸犯毒品危害防制條例第四條第二項販賣第二級毒品罪。謝於警詢、偵查及法院審判中都坦承涉案。

法官審酌，謝明知毒品安非他命對人體危害甚大，竟無視於政府反毒政策及國家防制杜絕毒品犯罪禁令，販賣第二級毒品安非他命予他人，助長毒品氾濫，傷害購毒者健康危害非輕，兼衡被告販毒對象3人，且所得價金非鉅、犯後坦承犯行等一切情狀，量處其刑。

謝姓吊車司機被控涉嫌3次販售安非他命給他人使用，台南地院依違反毒品罪，判處徒刑5年10月。圖／本報資料照片
謝姓吊車司機被控涉嫌3次販售安非他命給他人使用，台南地院依違反毒品罪，判處徒刑5年10月。圖／本報資料照片

毒品 販毒 反毒

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