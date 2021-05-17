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中國神秘「金錢豹逃亡記」：假保育的煉金術？

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說「台灣防疫有成」絕不敢逃出國 毒犯聲請交保踢鐵板

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓男子利用航空包裹夾帶2紙箱的愷他命，遭航空警察局查獲，台灣高等法院依運輸第三級毒品罪判刑2年。陳犯後遭羈押，他聲請具保停止羈押；陳表示，國際間新冠肺炎疫情嚴重，反觀台灣防疫有成，他不可能逃亡海外。高院認為運輸第三級毒品罪屬最輕本刑為7年以上有期徒刑的重罪，陳逃亡的可能性極高，駁回聲請。

陳姓男子從事線上博奕工作，有1名1歲大的女兒。航警局安全檢查大隊第六隊去年6月16日以Ｘ光機注檢進口貨物時，發現從香港寄來的包裹怪異，會同關務署台北關開箱查驗，發現裡頭竟有毛重約25公斤的2-氟-去氯愷他命。

這紙包裹仍依流程由物流公司派送，去年6月17日陳領取包裹時，遭警察逮捕。

桃園地方法院原本判陳3年10月徒刑，但高等法院認為陳有供出共犯的接洽時間、地點，但一審卻沒有替他減刑，判決有可議之處，應該撤銷。高院認為陳無視政府禁毒禁令，恣意運輸毒品，數量還不少，嚴重危害社會治安；考量陳犯後態度尚可，而這批毒品也還沒流進市面，且陳在案件中只負責調取資金、領取包裹，改判他2年徒刑。

因犯後就遭羈押，陳聲請交保。陳表示，從偵查階段他就認罪，代表有面對司法的決心，而且現在新冠肺炎疫情肆虐，國際間傳染嚴重，但台灣防疫做得好，他不可能逃跑。陳說，他只是想有機會能安頓家庭，在入獄前能和家人團聚，希望法官開恩。

高院認為，陳有逃亡的可能，但「逃亡海外」不是唯一的選擇，為確保日後審判或執行，仍認為有羈押必要，不予准許。

消毒示意圖。資料照片。記者江婉儀／攝影
消毒示意圖。資料照片。記者江婉儀／攝影

毒品 新冠肺炎 警察

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