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板橋聚餐傳打架 警查出店家沒實名制、聚餐人數超過5人
今凌晨在板橋區新海路某餐廳傳出打架事件，海山分局出動快打警力20名到場，4名男子持酒瓶及椅子互毆，其中2人送醫治療，無生命危險；另將在場人陳男等2人帶回警局偵辦，並循線通知許男等6人到案說明。警方也發現該餐廳沒有實名制，涉入糾紛的10人違反室內超過5人以上聚會規定，將依傳染病防治法請新北市府開罰。
經了解，在場的10人均為朋友關係，酒後起口角爭執，動手互毆。其中4名男子持酒瓶及椅子互毆，均有受傷，2男送醫治療，無生命危險；另將2男帶回偵辦，並循線將其餘6人通知到案說明。警方獲報後在1小時內將10人逮捕到案，並查獲1把槍枝，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、傷害及妨害秩序罪嫌移請新北檢偵辦。
警方還發現，這10人違反室內超過5人以上聚會，餐廳未依實聯制規定，已違反傳染病防治法第36條及第37條規定，函請市政府依第67條及第70條分別裁處。海山分局呼籲，現值防疫高峰期，店家及市民都應該遵守防疫規定，警方對於暴力等犯罪行為都將依法嚴辦到底，以維護社會治安。
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