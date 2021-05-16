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防疫升級不接待 南警有偵查隊取消泡茶
新冠肺炎疫情升級，台南市警方本身也加強防疫，歸仁警分局偵查隊今天起禁止泡茶，進入市警五分局偵查隊得先量體溫，登記姓名，採實聯制防範。
走進歸仁警分局偵查隊，只見泡茶桌上的茶具和茶杯收得一乾二淨，陳姓刑警說， 疫情升溫，台南市被列為準三級，為加強防疫，規定偵查隊不得再泡茶，分局內跨組別也不得泡茶，進入偵查隊洽公民眾一律得戴口罩，偵查隊員在辦公室內辦公也得戴口罩。
李姓刑警說，泡茶是警方特有的文化，早期刑警藉由泡茶，閒話家常，討論工作經歷，也加強與地方民代、居民互動；上級長官來督勤，拿出好茶葉泡茶，是也是一種良性互動。不過為了防疫，員警雖暫時停止泡茶，也是不得已的做法。
「請量體溫，並簽名，留下聯絡電話。」台南市警五分局偵查隊，開始實施實聯制，民眾到偵查隊洽公，得先量體溫，登記姓名，採實聯制防範。熱心民眾提供自動量體溫機，民眾只要伸手到自動量體溫機下方，就可測得體溫，相當方便。
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