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深夜持毒帶鐵撬、大刀、狼牙棒 法官認有這原因開罰
台中市劉姓男子在今年4月間開車行經南區時，因未開車燈遭警方攔查，警方除在劉身上查獲毒品外，還發現車內藏有開山刀、狼牙棒、鐵撬等4把具殺傷力的器械，雖劉承認持有物品，但辯稱為「防身」，不過台中地院台中簡易庭不採信，認定與毒品交易防黑吃黑有關，依違反社會秩序維護法，開罰8000元，涉毒品罪部分，另案偵辦。
裁定指出，劉姓男子在今年4月19日凌晨1時許，開車行經南區復興路一段、大慶街時，因轎車沒有開大燈，遭警方攔查，員警除在劉的身上查獲毒品外，還在駕駛座側門、駕駛座腳踏墊下、右前座坐墊下、後座等處，查獲一把鐵撬、一把藍波刀、一把開山刀、一把狼牙棒等具有殺傷力的器械。
劉姓男子在警詢時，承認持有器械，但否認要做不法犯行，辯稱「只是為了防身」。
台中地院台中簡易庭審理後，認為劉持有具殺傷力的器械，是否具正當理由，需綜合全案事證，於法律、道義乃至於習慣所應許可之範圍，客觀認定判斷之。
經檢視全案器械後，認為劉攜帶的器械，與一般經驗常見之防身物品有別，且劉在深夜段攜帶具殺傷力的器械，又在身上被查獲毒品，研判劉與人交易毒品、為擔心黑吃黑而攜帶器械的可能性，難認有正當理由，依違反社維法，開罰8000元，持有毒品部分，另案由台中地檢署偵辦。
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