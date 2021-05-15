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內湖男砍傷前女友的現任男友 起因竟是女友自己惹禍？
台北市內湖區西湖捷運站附近的麥當勞，今凌晨0時12分發生一起情殺案。23歲許姓男子因情感糾紛，持刀砍傷前女友的現任男友，現任男友為30歲洪姓男子；洪男背部受傷，經警方送醫後已無生命危險，但仍昏迷。許嫌於凌晨2時許自行至西湖派出所投案，騎車載他的蘇姓共犯於凌晨3時許到案，警方詢後依傷害罪嫌將他們送辦。
洪男的王姓女友警詢時供稱，自己故意用洪男的身分在通訊軟體上以文字挑釁許男；至於是否真是如此，還要等警方詢問洪男後，才能釐清。
警方調查，許男昨日23時許搭乘蘇姓友人機車，預先埋伏在前女友住處堵洪男，欲跟他理論；今晨0時許，許男見洪男與他前女友一同出現，先跟洪男起口角、後互相扭打，許男拿出預藏的牛排刀砍傷洪男背部。
洪男的王姓女友見狀後，打電話報警；許男一時驚慌，隨即將牛排刀扔在中央分隔島後，搭乘蘇姓友人的機車逃逸。
警方獲報後，將受傷的洪男送三軍總醫院急救，已無生命危險，但仍昏迷。警方循線調閱監視器，以車牌追人，通知許嫌與蘇嫌到案說明，全案將依傷害罪嫌送辦。
許男警詢時稱洪男過去多次在通訊軟體上以言語挑釁許男，不滿為何如此，欲面對面理論；許男稱牛排刀是自己防身用的，本無傷人意圖，但因起口角後情緒不穩，才會拿刀砍傷洪男。
據了解，王女與許男過去曾交往7個月；去年分手後，今年2月與洪男在一起。
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