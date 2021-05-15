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影／酒客夜店打架未戴口罩 警暴露於被傳染疫情風險中

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市南屯區知名夜店「X-CUBE」，今天凌晨發生酒客在店內毆鬥，警方迅速到場，查出被害人郭男與廖男、魏男細故推擠，廖男的余姓友人上前勸架，過程中導致郭男臉部擦傷，雙方都沒戴口罩，叫罵時口沫橫飛，讓處理員警暴露於被傳染疫情的風險中，台中市警四分局已向業者調閱店內錄影監視畫面，依法處理中。

市警四分局今天凌晨3時，巡邏員警據報南屯區大觀路夜店「X-CUBE」發生糾紛，發現有被店裡趕出來的客人沒帶口罩，事後經查這四人因為在店內消費發生2打1的糾紛，而遭到店內的保全人員趕出來。警方接獲通報後，立刻加派警力共9名到現場處理。

經查為被害人郭男（22歲)臉部有受傷，稱於夜店內與兩名男子廖男（20歲），魏男（21歲）因細故推擠糾紛，廖男友人余男（19歲）上前勸架，過程中導致郭男臉部擦傷，員警先將受傷者報由119送醫處理。

被害人郭男雖然表示不願意提告，但是警方仍將調查店內影像依刑法聚眾鬥毆罪、社會秩序維護法妨害安寧秩序蒐證移送法辦（5年以下有期徒刑、1萬8千以下罰鍰）同時如果發現業者有違反防疫規定或不落實者，將一併移送主管機關開罰。

警方再次強調，任何形式暴力皆將嚴懲不貸，防疫期間臨檢取締無法律假期，呼籲業者自律，違反禁令者，將通報市政府加強聯合稽查重嚴裁處。

台中市知名夜店「X-CUBE」，今天凌晨發生酒客在店內毆鬥，警方迅速到場，查出被害人郭男與廖男、魏男細故推擠，廖男的余姓友人上前勸架，過程中導致郭男臉部擦傷，雙方都沒戴口罩，叫罵時口沫橫飛，讓處理員警暴露於被傳染疫情的風險中。圖／民眾提供
台中市知名夜店「X-CUBE」，今天凌晨發生酒客在店內毆鬥，警方迅速到場，查出被害人郭男與廖男、魏男細故推擠，廖男的余姓友人上前勸架，過程中導致郭男臉部擦傷，雙方都沒戴口罩，叫罵時口沫橫飛，讓處理員警暴露於被傳染疫情的風險中。圖／民眾提供
台中市知名夜店「X-CUBE」，今天凌晨發生酒客在店內毆鬥，警方迅速到場，查出被害人郭男與廖男、魏男細故推擠，廖男的余姓友人上前勸架，過程中導致郭男臉部擦傷，雙方都沒戴口罩，叫罵時口沫橫飛，讓處理員警暴露於被傳染疫情的風險中。圖／民眾提供
台中市知名夜店「X-CUBE」，今天凌晨發生酒客在店內毆鬥，警方迅速到場，查出被害人郭男與廖男、魏男細故推擠，廖男的余姓友人上前勸架，過程中導致郭男臉部擦傷，雙方都沒戴口罩，叫罵時口沫橫飛，讓處理員警暴露於被傳染疫情的風險中。圖／民眾提供
台中市知名夜店「X-CUBE」，今天凌晨發生酒客在店內毆鬥，警方迅速到場，查出被害人郭男與廖男、魏男細故推擠，廖男的余姓友人上前勸架，過程中導致郭男臉部擦傷，雙方都沒戴口罩，叫罵時口沫橫飛，讓處理員警暴露於被傳染疫情的風險中。圖／民眾提供
台中市知名夜店「X-CUBE」，今天凌晨發生酒客在店內毆鬥，警方迅速到場，查出被害人郭男與廖男、魏男細故推擠，廖男的余姓友人上前勸架，過程中導致郭男臉部擦傷，雙方都沒戴口罩，叫罵時口沫橫飛，讓處理員警暴露於被傳染疫情的風險中。圖／民眾提供

夜店 口罩 臨檢

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