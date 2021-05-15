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西湖捷運站外凌晨驚傳情殺 20歲女出站遭前男友砍傷
台北市內湖區西湖捷運站今凌晨12時12分驚傳情殺案，1名女子與男友正走出捷運站，突遭前男友持刀砍傷，女子已送醫治療無生命危險；犯案男子事後自行至內湖警派出所投案，全案警方正在積極偵辦中。
【中央社／台北15日電】
北市內湖區今晨發生砍人案，警方調查，王姓男子疑不滿被分手，赴前女友住處堵人時，發現前女友與另1名男子出現，王男涉砍殺男子後投案，男子受傷送醫。警方正釐清案情中。
台北市警消凌晨獲報，指稱內湖路一段附近有民眾受傷，立即派員到場處理。警消到場後發現，1名年約30歲男子背部有2處割傷及其它傷勢，傷者送醫前意識清醒。
轄區警方初步調查，王男疑不滿被分手，凌晨赴前女友住處堵人時，發現有男子陪同前女友出現，雙方發生爭執，王男涉持利器攻擊男子後逃逸，事後再自行赴派出所投案。詳細案發狀況，仍待調查釐清。
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