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影／網巡疑有毒咖啡交易 屏警查獲摻毒「喵喵」咖啡包

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

摻入三級毒品「喵喵」的咖啡包，由於成本低、製程簡便，迅速流通於網路及夜店，已成年輕人施用毒品主流。屏東縣警局內埔警分局日前執行網路巡邏時，發現某個社群媒體成員多是暱稱，對話內容疑有販毒，報請屏東地檢署指揮偵辦，昨天於屏東市某間釣蝦場逮捕購買的徐姓少年，稍後在某汽車旅館逮捕販賣的林姓男子，當場查扣747公克重的毒品咖啡包100包，市值6萬元，訊後依毒品危害防制條例罪嫌送辦並追查來源。

警方說，食藥署公布的濫用藥物檢驗通報系統調查報告，「合成卡西酮」類毒品屬中樞神經興奮劑，而俗稱「喵喵」的甲基甲基卡西酮(Mephedrone)即屬是類新興毒品，大多以咖啡包的方式呈現，使用者除會有心悸、痙攣、血壓上升、嚴重的血管收縮，也會出現幻覺、攻擊性、暴力自殘等行為。

警方說，摻入三級毒品喵喵的咖啡包，由於成本低、製程簡便，迅速流通於網路及夜店。喵喵毒咖啡包佯稱副作用較少，但常會摻雜微量Ｋ他命、安非他命、搖頭丸（MDMA）、FM2等其他毒品，並以咖啡包、奶茶包、糖果包、果凍等方式偽裝，毒性相當高，國內外已有多起施用喵喵喪命案例。

警方說，毒品危害防制條例規定，持有第三級毒品淨重20公克以上，處3年以下徒刑，得併科30萬元以下罰金；無正當理由持有或施用第三級或第四級毒品，淨重20公克以下，處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並應限期令其接受4小時以上8小時以下之毒品危害講習。

屏東內埔分局昨天於屏東市某間釣蝦場逮捕購買的徐姓少年，稍後在某汽車旅館逮捕販賣的林姓男子，當場查扣747公克重的毒品咖啡包100包。記者潘欣中／翻攝
屏東內埔分局昨天於屏東市某間釣蝦場逮捕購買的徐姓少年，稍後在某汽車旅館逮捕販賣的林姓男子，當場查扣747公克重的毒品咖啡包100包。記者潘欣中／翻攝
屏東內埔分局昨天於屏東市某間釣蝦場逮捕購買的徐姓少年，稍後在某汽車旅館逮捕販賣的林姓男子，當場查扣747公克重的毒品咖啡包100包。記者潘欣中／翻攝
屏東內埔分局昨天於屏東市某間釣蝦場逮捕購買的徐姓少年，稍後在某汽車旅館逮捕販賣的林姓男子，當場查扣747公克重的毒品咖啡包100包。記者潘欣中／翻攝

毒品 夜店 販毒

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