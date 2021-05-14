八大停業 酒店經紀曝「沒地方賺錢」：小姐生計比去年停業更慘

台北市長柯文哲下午宣布八大行業停業震驚酒店業，有酒店經紀認為這次帶來的損失，恐怕比去年4月9日酒店停業更嚴重，因去年錢櫃、好樂迪KTV未停業，酒店公關還可被外約到KTV賺錢，雖不穩定，但至少加減補貼，如今所有場所都沒，對於酒店公關生計很不樂觀。

前天傳出台北萬華阿公店2位小姐確診，昨天中央流行疫情指揮中心宣布新增的4名染疫者，都與阿公店小姐相關，今天又宣布增加29例本土案例，其中16例與萬華阿公店有關，市長柯文哲下午4點宣布台北市八大行業停業，酒店、夜店、KTV明天早上8時起不能營業，復業時間視疫情而定。

台北市一位酒店經紀指出，去年酒店被停業1個月，還可安排公關到KTV、茶室陪伴酒客，加減賺錢，還記得那時KTV包廂都爆滿，但這次是全部場所都停，酒客沒有地方去，公關沒有地方賺錢，她們生計將受影響。