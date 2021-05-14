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疫情嚴峻 陳家欽赴北市警局慰勤：持續掃黑查假
國內疫情升溫，台北市警方維護治安之際，也負擔艱困防疫工作，警政署陳家欽今午到台北市警察局慰勤，頒發加菜金，他說，疫情升溫仍應查處假訊息、加強掃黑，確保治安維穩，提醒警局與各市政局處保持橫向聯繫，妥適確保員警執行防疫工作的安全。
台北市警局表示，警方在防疫期間持續落實辦理家消息偵處、疫調、失聯者協尋、電子圍籬、配合各目的事業主管機關稽查營業場所、確保防疫措施落實等工作。
另為確保治安維穩，持續加強掃蕩暴力及幫派組織，近期已查獲竹聯幫、天道盟、北聯幫等不法份子到案，繼續貫徹政府要求掃黑決心，展現將犯罪集團連跟刨起決心。
陳家欽說，因應疫情升溫，應持續查處假訊息，並加強掃黑工作，壓制幫派氣焰，確保治安維穩，警局應持續與各市政局處保持橫向聯繫，緊密配合防疫工作，妥適確保員警執行防疫工作的安全。
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