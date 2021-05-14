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拿假鈔和大哥買毒品遭毆致死 北檢起訴黑幫「十五分幫」

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台北市文山區十五分幫周姓老大，去年底不滿鄭姓男子以199萬元假鈔混1萬元真鈔購買毒品，竟叫小弟嚴刑拷打教訓，事後送醫不治。台北地檢署查出陳姓幫眾持有上千包毒咖啡包，今依傷害致死罪、意圖販售而持有第三級毒品等罪起訴周男等5人。

據了解，鄭姓男子（25歲）原本在新北市三重區某檳榔攤上班，老闆為顏姓男子，兩人疑似以賭博為副業。2020年12月1日上午，鄭男找兩名友人，去堂口以200萬元現金向十五分幫購買毒咖啡包。

由於該堂口有點鈔機等設備，幫眾當場發現整疊鈔票僅1萬元是真鈔，其他199萬元都是假鈔。周姓老大見狀，馬上將奉命買毒的兩人以老虎鉗夾手逼問，供出鄭男是幕後指使者，因此幫眾下午再請鄭男出面到堂口談判。

鄭男依約前往位於景隆路的堂口後，被五花大綁在椅子上，由周姓大哥叫潘姓小弟等人拷打伺候。隔天凌晨，鄭男奄奄一息，幫眾趕緊將他送到萬芳醫院丟包，最後搶救不及身亡。他包括背部、胸部及四肢均有傷勢，其中手及大腿還有老虎鉗狠夾的痕跡。

周姓老大等人擔心東窗事發，原本計畫由潘男出面自首，佯稱是因為10萬元賭債不慎失手殺人，但被檢警識破說謊，找到十五分幫堂口，進一步在保險箱搜索到40多包毒咖啡包。

此外，檢警循線在陳姓幫眾住處搜索到1000包毒咖啡包。由於周姓老大供出一切犯行，今依法刑法傷致害死罪、組織犯罪防制條例等罪起訴周姓男子等5人。另檳榔攤顏姓老闆被控毒品罪部分，依罪嫌不足，給予不起訴處分。

台北市文山區十五分幫周姓老大，去年底不滿鄭姓男子以199萬元假鈔混1萬元真鈔購買毒品，竟叫小弟嚴刑拷打教訓，事後送醫不治。台北地檢署今依傷害致死罪、意圖販售而持有第三級毒品等罪起訴周男等5人。圖／本報資料照。
台北市文山區十五分幫周姓老大，去年底不滿鄭姓男子以199萬元假鈔混1萬元真鈔購買毒品，竟叫小弟嚴刑拷打教訓，事後送醫不治。台北地檢署今依傷害致死罪、意圖販售而持有第三級毒品等罪起訴周男等5人。圖／本報資料照。

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