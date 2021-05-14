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為詐騙集團洗錢 飲料店老闆2年經手逾億

聯合報 / 記者林保光／即時報導

刑事局南部打擊犯罪中心去年查獲詐騙集團機房，追查詐騙集團洗錢管道，追出蔡姓男子擔任詐騙集團「水房」角色，發現蔡自2年前購買人頭帳戶，涉嫌幫詐騙集團洗錢，2年來經手上億元金額，從中獲利千萬元，依詐欺、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌移送法辦，交代涉案情節後獲檢察官請回。

刑事局南部打擊犯罪中心今天表示，去年底與台南市警方，查獲以假檢警手法的詐騙集團機房，溯源追查金流，4月28日才查出蔡姓男子（38歲）的行蹤，發現蔡在台中市北區租屋經營飲料店，立即動員查緝，在他租屋搜出大陸銀聯卡73張、84個U盾及些許安非他命。

據了解，蔡向台灣及大陸的人頭帳戶販賣集團，以每個帳戶4000元人民幣，購得人頭帳戶，並取得銀聯卡、U盾卡及密碼器，提供給詐騙集團，當詐騙集團機房發現受騙人匯出錢，便由蔡涉嫌利用人頭帳戶U盾卡，層層轉帳匯走贓款到其他人頭帳戶，蔡自贓款中分得12%到17%的報酬。

蔡姓男子為詐騙集團洗錢前，先扣下自己應得報酬，再將剩餘贓款，以面交或存入詐欺機房指定人頭帳戶。警方自相關帳戶資料發現，蔡自108年間開始當詐騙集團「水房」，到被捕前，經手金額逾1億元，初估獲利上千萬元。蔡稱他本來有正常工作，但入不敷出，才鋌而走險。

警方依涉嫌詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌，將蔡姓男子移送台南地檢署後，他交代案情後獲請回。

警方在蔡姓男子租處搜出的大陸銀聯卡及U盾。記者林保光／翻攝
警方在蔡姓男子租處搜出的大陸銀聯卡及U盾。記者林保光／翻攝
警方在蔡姓男子租處搜出的大陸銀聯卡及U盾。記者林保光／翻攝
警方在蔡姓男子租處搜出的大陸銀聯卡及U盾。記者林保光／翻攝

詐騙集團 洗錢 贓款

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