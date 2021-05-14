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「哆啦A夢」製毒集團躲在宜蘭冬山 北檢今起訴求重判

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

番姓男子等狐群狗黨共組「哆啦A夢」製毒集團，在宜蘭冬山鄉一處民宅製作毒品。台北地檢署搜索約談後，今依毒品危害防制條例製造三級毒品罪起訴番姓、林姓、黃姓、池姓等4人，並請求法院量處坦承者適當之刑、飾詞推諉者處重刑。

檢方調查，番姓男子因餐敘認識蕭姓男子，蕭男在2020年11月間說如果參與製作第三級毒品甲基卡西酮，將可獲取約200萬元報酬，且因缺人幫忙，如願參與，須找人手一同加入。番男為圖牟利，旋即應允。

番男找來積欠債務及缺錢花用的林男、黃男及池男，分工合作。眾人取得專門用來犯罪的手機後，並取漫畫哆啦A夢裡面角色的綽號「叮噹」、「京（靜）香」、「BOY（大雄）」、「胖（虎）」互相聯絡以規避稽查。

檢方查出，先由「國榮」尋覓宜蘭冬山鄉一處民宅作為製毒場所，備妥原料後開始製毒，再將粉末交給蕭男所指定去收取的人。檢調搜索發現現場有液體12桶、結晶體4桶、粉末7袋、毒品4小包、毒品咖啡包5包都有甲基卡西銅成分，今依法起訴。

番姓男子等狐群狗黨共組「哆啦A夢」製毒集團，在宜蘭冬山鄉一處民宅製作毒品。台北地檢署搜索約談後，今依毒品危害防制條例製造三級毒品罪起訴4人。本報資料照。
番姓男子等狐群狗黨共組「哆啦A夢」製毒集團，在宜蘭冬山鄉一處民宅製作毒品。台北地檢署搜索約談後，今依毒品危害防制條例製造三級毒品罪起訴4人。本報資料照。

毒品 哆啦A夢 咖啡

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