影／暴力討債還嗆包圍派出所 警破天道太陽會員山分會

網路販毒加暴力討債，手下販毒遭逮還嗆聲要烙人包圍派出所，板橋警方昨兵分多路破獲天道盟太陽會員山分會，逮捕為首的顏姓男子等13人到案，查扣土製爆裂物、開山刀、球棒等，警詢後依違反組織犯罪、槍砲、妨害自由、恐嚇、傷害等罪嫌移送新北地檢偵辦。

去年11月底，板橋警分局受理一起民眾遭人毆打受傷案件，追查被害原因竟是遭天道盟太陽會員山分會為首的顏姓男子（21歲）涉嫌帶頭並教唆旗下成員暴力討債，報請新北地檢署指揮偵辦。

今年四月底，顏男因旗下成員鍾姓男子涉經營網路販毒為新莊警分局光華派出所實施誘捕偵查逮捕押返所偵辦，鍾男涉趁李姓員警上銬時出拳毆打，造成李員鼻骨骨折，當場血流不止。

顏男獲悉後，帶領3名手下跑到派出所藉口以「送餐點」為由來探視，警方因防疫優先予以婉拒，引起顏男不滿，涉嫌將餐點朝員警丟擲，離去時還嗆聲並放話說要「找人包圍派出所」，光華所長王明堂聞聲帶員警立馬衝出派出所，將顏男等四人全部壓制逮捕，通通被依妨害公務、妨害秩序罪嫌送辦。

全案經板橋偵查隊深入追查發現，顏男自稱天道盟太陽會員山分會會長，不僅吸收多名年輕人入會，並率眾在新北市板橋、海山、新莊、土城及中和等地區，以動手毆打傷人、毀損、妨害自由、聚眾滋事等方式，涉及多起暴力討債。